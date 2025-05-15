台61線南延高雄 地方盼採高架串聯國道10號高速公路

台61線西濱快速道路將南延高雄，議員宋立彬今天質詢指出，台61在台南可連接台86，高雄卻是規畫銜接台17線，對於沿海地區助益不大，應該透過高架方式直接連結國道10號，打造更完整路廊。市長陳其邁回應，會花兩周時間評估周遭土地、建物，意見轉達交通部。

台61線西濱快速公路目前通車終點位於台南市七股十份交流道，台61線台南曾文溪橋段正施工中，預計2028年完工。南延高雄2020年起推動，起點在曾文溪橋，終點在高市濱海聯外道路（楠海路），長度近40公里，公路局3月召開可行性評估地方說明會。

議員宋立彬表示，交通沒阻礙，人流才會進來高雄，南北向的台61線對沿海地區發展非常重要，台61線南延，會從台南七股經過高雄茄萣、永安、彌陀及梓官後接新台17線。

「台61線是海線的希望！」宋立彬認為，梓官離台61線終點不到1公里，交通部規畫的終點位於新台17線，對居民幫助有限，台88可以用高架方式讓大寮林園居民銜接國1，為何台61線不能用高架銜接國10，若接上國10，才能真正幫助海線民眾，這樣前往國1、國3，實質效益比較大，才是真正的西濱快速道路。