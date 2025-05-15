被毛孩子療癒 早療兒童和「輔助治療犬」互動敞開心房

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聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄旗山區兒童早期療育發展中心今日舉辦「動物輔療團體」課程，動輔師引導小恩嘗試觸摸治療犬多多。記者宋原彰／攝影
高雄旗山區兒童早期療育發展中心今日舉辦「動物輔療團體」課程，動輔師引導小恩嘗試觸摸治療犬多多。記者宋原彰／攝影

發展遲緩的早療兒童透過不同方式的輔助治療，能獲得適當且即時照顧；高雄旗山區兒童早期療育發展中心今日舉辦「動物輔療團體」課程，由毛孩子為「慢飛天使」們提供動物輔助治療，每隻治療犬與孩童互動過程，能安撫幼童情緒，孩童們利用道具與犬隻撫摸、擁抱、遊戲和建立關係，露出不同以往的笑容和表情。

高雄市政府社會局兒福中心委託伊甸基金會辦理旗山區兒童早期療育發展中心，今天在中心進行「動物輔療團體」課程，由台灣動物輔助治療專業發展協會的動輔師毛文君，帶著訓練完成的狗狗蒞臨早療中心，3隻狗分別為多多、錢錢、米麩，，連平時不愛說話的幼童都紛紛開口叫狗狗，主動伸出手與狗狗互動，透過與狗狗互動、撫觸，也有幼童會主動舉手要求拿著梳子幫治療犬梳毛，或是餵治療犬吃小點心。

伊甸基金會表示，有自閉特質或低口語表現的幼童和狗狗互動後，互動過程中能安撫幼童情緒、建立正向社交行為，如撫摸、擁抱、遊戲等。同時會利用道具引導幼童與治療犬建立關係，如認識指認五官及身體部位、再進階到觸碰，如摸頭、握手、摸肚子。

小恩（化名）是新住民孩子，母語是說英文，原本剛到中心會分心隨意走動、嘴裡常出現火星語，透過動輔師帶領，小恩在課程開始前會說著Dog，見到治療犬時也能主動打招呼說Hi，進行五官名詞連結時，當動輔師提到耳朵Ear一詞，小恩可以摸摸自己耳朵再摸治療犬的耳朵，配合度越來越好，還會主動拿梳子幫治療犬梳毛。

伊甸旗山區兒童早期療育發展中心主任謝亞芳表示，動物輔療課讓幼童透過梳理狗兒毛髮、撫摸狗兒，與動物做近距離的接觸。從中不僅培養專注力，還能互動療癒心靈，給予他們適時的情感支持，無形中與狗兒成為了好朋友。

高雄旗山區兒童早期療育發展中心今日舉辦「動物輔療團體」課程，動輔師引導慢飛天使小恩伸手觸碰治療犬鼻子。記者宋原彰／攝影
高雄旗山區兒童早期療育發展中心今日舉辦「動物輔療團體」課程，動輔師引導慢飛天使小恩伸手觸碰治療犬鼻子。記者宋原彰／攝影

動物 狗狗 耳朵

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