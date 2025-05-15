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「邁盟」子弟兵看板7天火速修樹引質疑 陳其邁下令拆除

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
議員白喬茵再度路過發現揭曉答案，短短7天就修樹露出另一半合影者照片，竟是「容光煥發的陳其邁市長」。圖／取自白喬茵臉書
議員白喬茵再度路過發現揭曉答案，短短7天就修樹露出另一半合影者照片，竟是「容光煥發的陳其邁市長」。圖／取自白喬茵臉書

曾擔任高雄市長陳其邁助理的里長林哲弘爭取議員提名，近日在街頭高掛形象看板，議員白喬茵發現，陳其邁同框照片原本被大樹擋住，沒想到短短7天完成修樹，看板露出「容光煥發的陳其邁市長」，質疑「其邁修樹 」是對有限的行政資源政治插隊。陳其邁回應，這個廣告物並非合法申請，請環保局立刻拆除，並要求工務局檢討修整程序，「這個很不應該」。

議員白喬茵說，上周開車經過中華一路和慶豐街，當時看見路旁有一座巨大形象看板，僅露出一半議員擬參選人林哲弘的照片，另一半合照的人像未露出，她心想「是哪張帥氣的臉龐藏在樹後裝神秘？」答案昨晚揭曉，被樹木遮住的人是容光煥發的陳其邁市長。

白喬茵表示，以前民進黨很愛罵什麼 「爛瑜衝樹」，人家天生率性爬他的沒礙著你，但今天的「其邁修樹」是對有限的行政資源政治插隊，這裡沒有路燈、路牌、號誌燈被遮蔽的立即性危險，單純只為了讓自己的頭露出來、讓子弟兵的看板更具被拉抬的效果，於是修樹工班就風塵僕僕趕來了。

白喬茵舉例說明，她的服務處曾收到陳情，有人反映「大中二路與高鐵路」紅綠燈被人行道樹嚴重遮住看不到，團隊9月27日通報，直至12月1日才處理好，顯見修樹效率是動輒3個月起跳。

白喬茵酸說，眼前這棵樹，不到一周就修好，陳其邁的頭，不到一周就露出來了，以後不許大家再誤會市府的辦事效率了。

市長陳其邁今早在議會受訪時被媒體問及此事。陳其邁說，初選包括很多不同的政黨都紛紛掛出看板，他的立場很清楚，這個是屬於非合法申請的廣告物，會請環保局立刻拆除，也會請工務局檢討整個修剪樹木的程序，「這個很不應該」。

議員質疑陳其邁動用行政資源為子弟兵進行政治插隊，陳其邁回應，這個廣告物並非合法申請，請環保局立刻拆除，並要求工務局檢討修整程序。記者徐白櫻／攝影
議員質疑陳其邁動用行政資源為子弟兵進行政治插隊，陳其邁回應，這個廣告物並非合法申請，請環保局立刻拆除，並要求工務局檢討修整程序。記者徐白櫻／攝影
議員白喬茵上周開車經過中華一路，她在慶豐街口看見路旁形象看板，發現看板僅露出議員擬參選人林哲弘的圖像，另一半未露出。圖／取自白喬茵臉書
議員白喬茵上周開車經過中華一路，她在慶豐街口看見路旁形象看板，發現看板僅露出議員擬參選人林哲弘的圖像，另一半未露出。圖／取自白喬茵臉書

白喬茵 議員 陳其邁

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