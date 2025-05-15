「邁盟」子弟兵看板7天火速修樹引質疑 陳其邁下令拆除

曾擔任高雄市長陳其邁助理的里長林哲弘爭取議員提名，近日在街頭高掛形象看板，議員白喬茵發現，陳其邁同框照片原本被大樹擋住，沒想到短短7天完成修樹，看板露出「容光煥發的陳其邁市長」，質疑「其邁修樹 」是對有限的行政資源政治插隊。陳其邁回應，這個廣告物並非合法申請，請環保局立刻拆除，並要求工務局檢討修整程序，「這個很不應該」。

議員白喬茵說，上周開車經過中華一路和慶豐街，當時看見路旁有一座巨大形象看板，僅露出一半議員擬參選人林哲弘的照片，另一半合照的人像未露出，她心想「是哪張帥氣的臉龐藏在樹後裝神秘？」答案昨晚揭曉，被樹木遮住的人是容光煥發的陳其邁市長。

白喬茵表示，以前民進黨很愛罵什麼 「爛瑜衝樹」，人家天生率性爬他的沒礙著你，但今天的「其邁修樹」是對有限的行政資源政治插隊，這裡沒有路燈、路牌、號誌燈被遮蔽的立即性危險，單純只為了讓自己的頭露出來、讓子弟兵的看板更具被拉抬的效果，於是修樹工班就風塵僕僕趕來了。

白喬茵舉例說明，她的服務處曾收到陳情，有人反映「大中二路與高鐵路」紅綠燈被人行道樹嚴重遮住看不到，團隊9月27日通報，直至12月1日才處理好，顯見修樹效率是動輒3個月起跳。

白喬茵酸說，眼前這棵樹，不到一周就修好，陳其邁的頭，不到一周就露出來了，以後不許大家再誤會市府的辦事效率了。