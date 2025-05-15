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屏東集團結婚明開放報名 縣府加碼送蜜月機票、家電

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣集團婚禮今年以「屏東有囍，希望有你」為主題，於6月22日舉行，縣府加碼抽雙人來回蜜月機票，及總價值8萬元的家電禮品。記者潘奕言／攝影
屏東縣集團婚禮今年以「屏東有囍，希望有你」為主題，於6月22日舉行，縣府加碼抽雙人來回蜜月機票，及總價值8萬元的家電禮品。記者潘奕言／攝影

屏東縣集團婚禮將於6月22日舉行，今年以「屏東有囍，希望有你」為主題，為新人打造浪漫且難忘的婚禮，縣府更加碼雙人來回蜜月機票，及總價值8萬元的家電禮品，鼓勵新人們踴躍參加，明日上午9時開放線上報名，限額30對。

屏東縣政府表示，集團婚禮已成為每年廣受期待的盛事，今年活動不僅提供新人專業婚紗造型服務，並贈送每對新人1萬元的提貨券。今天舉行記者會，縣長周春米也宣布婚禮當日將加碼抽出「日本東京、泰國曼谷」雙人來回蜜月機票，及總價值8萬元的家電禮品，為新人送上祝福。

周春米說，今年集團結婚的日子特地提前到6月，就是鼓勵新人們能勇敢結婚，縣府也有第一胎2萬元、第二胎以上3萬元補助，及月嫂服務，希望新人們快結婚也快生小孩。

集團婚禮活動只要其中一方設籍屏東縣，並於今年3月1日至6月22日期間完成結婚登記，即可報名參加，享有提貨券及抽獎資格。報名於5月16日上午9時開放，採線上報名方式，限額30對，額滿為止。縣府表示，過往經驗報名後很快就秒殺，想報名的新人手腳要快。

除了集團結婚，縣府也舉辦「2025520幸福All in屏東」活動，5月14日至20日期間，於屏東縣各戶政事務所完成結婚登記，即可獲贈好禮。各戶政事務所也布置結婚拍照專區，並規畫多元活動，讓新人留下專屬於自己的幸福時刻。

屏東縣集團婚禮今年以「屏東有囍，希望有你」為主題，於6月22日舉行。記者潘奕言／攝影
屏東縣集團婚禮今年以「屏東有囍，希望有你」為主題，於6月22日舉行。記者潘奕言／攝影
屏東縣集團婚禮今年以「屏東有囍，希望有你」為主題，於6月22日舉行。記者潘奕言／攝影
屏東縣集團婚禮今年以「屏東有囍，希望有你」為主題，於6月22日舉行。記者潘奕言／攝影

屏東縣政府 新人 集團結婚

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