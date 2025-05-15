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高雄林園蔣公塑像擬拆除 議員提「剪刀穴」傳說爭取保存
國有財產署研擬拆除高雄市林園北路上一座蔣中正塑像，議員邱于軒今天質詢指出，這座塑像涉及林園人都知道的「林半仙」、「剪刀穴」風水傳說，有歷史背景及時代意義，不該以轉型正義之名拆除。市長陳其邁回應，尊重國會通過的法律，法律怎麼規定，地方政府配合執行。
林園區林園北路179號前蔣中正塑像位於國有土地，國有財產署依據促轉條例第5條規定，行文林園區公所，5月19日將至林園會勘與開會協調，有意處置威權象徵。
議員邱于軒今早帶著一把剪刀到在議會質詢，分享跟蔣中正塑像有關的民間傳說。她指出，林園是風水寶地，有「扁擔穴」之說，在工業區進駐前是魚米之鄉，相傳早年有一名林半仙專門幫人看風水，不過他跟地方望族交惡，死前葬在「剪刀穴」破壞風水，之後地方有一些不平靜，所以林園鄉公所在林園北路的路口設置蔣公銅像，就此風平浪靜。
邱于軒向市長陳其邁喊話說，林半仙故事林園人朗朗上口，「你的子弟兵在立法院討論蔣介石銅像移除進度」，國有財產署馬上來文說要移除，「我不反對自由民主，但請尊重林園人在地人的心聲、文化及想法」，若這把剪刀剪了，不知道會剪到陳其邁還是賴清德。
邱于軒認為，地方文化需要多一些包容與理解，不樂見拆除銅像。陳其邁回應，台灣民主化過程走得非常辛苦，228事件、白色恐怖等是讓大家痛苦的歷史記憶，不分族群，有很多人因此遭受身心、家庭非常大傷害，所以立法院還原歷史真相，制定冤獄補償、促轉條例，立法目的在此。
陳其邁說，地方會有地方一些不同感受，他可以理解、包容，但對於整體要保護或促進的公共利益來看，這跟威權象徵的拆除是兩個不同事情，當然會有保護利益的比較，尊重國會通過的法律，法律怎麼規定，地方政府當然一定要配合執行。
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