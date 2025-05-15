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高雄市長初選「選邊站」菊系議員率先表態挺賴瑞隆

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市前鎮小港選區議員黃彥毓率先張掛他與立委賴瑞隆合體看板，公開表態支持。圖／黃彥毓服務處提供
高雄市前鎮小港選區議員黃彥毓率先張掛他與立委賴瑞隆合體看板，公開表態支持。圖／黃彥毓服務處提供

民進黨高雄4位立委爭取2026年高雄市長提名，前鎮小港選區議員黃彥毓率先張掛他與立委賴瑞隆合體看板，公開表態支持。黃彥毓表示，他與賴瑞隆同在監察院長陳菊在高雄市長任內擔任重要幕僚，共事近20年，情誼深厚，如同師兄弟，肯定賴能以行政經驗、問政能力獲得市民認同，帶領高雄穩健前行。

立委賴瑞隆、許智傑、邱議瑩及林岱樺爭取下屆高雄市長提名，昨天起，前鎮、小港兩區多處路口張掛立委賴瑞隆及議員黃彥毓同框看板，上頭寫著「兄弟同心一起打拼」，黃彥毓成為民進黨內首位公開表態支持賴瑞隆參選市長的高市議員。

黃彥毓說，賴瑞隆連續十八次獲評「優秀立委」，不止是破紀錄更持續創紀錄，此外，賴瑞隆在立法院為高雄爭取超過六千億元經費，是實實在在的行動派，對高雄的建設與發展貢獻卓著。

黃彥毓強調，「賴瑞隆是一位有願景、有魄力、執行力強的領導者，更是道德操守禁得起考驗的政治家」，民進黨需要團結一致，推出最強候選人。

高雄市前鎮小港選區議員黃彥毓率先張掛他與立委賴瑞隆合體看板，公開表態支持。圖／黃彥毓服務處提供
高雄市前鎮小港選區議員黃彥毓率先張掛他與立委賴瑞隆合體看板，公開表態支持。圖／黃彥毓服務處提供
高雄市前鎮小港選區議員黃彥毓率先張掛他與立委賴瑞隆合體看板，公開表態支持。圖／黃彥毓服務處提供
高雄市前鎮小港選區議員黃彥毓率先張掛他與立委賴瑞隆合體看板，公開表態支持。圖／黃彥毓服務處提供

議員 賴瑞隆

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