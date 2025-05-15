高雄斑馬線奇景！ 走到底竟是花圃 挨批「錢浪費在不需要的地方」

高雄又現交通奇景！三民區鐵道三街與嫩江街口設有「行人號誌請求按鈕」的設號誌行人穿越道，但民眾按鈕通過後，竟一頭撞上花圃草叢與高雄中學後門圍牆，質疑「規畫不合理」。議員說，市府不該把資源浪費在「走不通的斑馬線」。交通局說，斑馬線如果沒有使用的需要，可檢討取消。

高雄市鐵路地下化後，市府陸續在原鐵道用地闢建綠廊景觀園道，鐵道三街便是其中之一，緊鄰高雄中學後方，設有自行車道與步行空間。不過，民眾近日發現，從綠廊穿越嫩江街的斑馬線走到底，竟直接通往一片花圃與雄中的圍牆，無人行空間可供通行，質疑設計完全不合理。

「這種斑馬線還是第一次看到，真讓人傻眼」，經常在此騎自行車的女子說，此路口號誌齊備、斑馬線畫得漂漂亮亮，一路走過去卻會撞進花圃的草叢，不知該往哪走，「這不是給人走的，是畫給人看的。」

當地居民說，該路口兩側設有「行人號誌請求按鈕」的紅綠燈與完整斑馬線，但走到底竟然是雄中的圍牆，「真的是很怪異」。另名男子說，路口的對面是花圃與圍牆，根本不能走，人也過不去，為何還在路口畫斑馬線，「很不合理」。

「錢應該花在刀口上」市議員張博洋說，每次呼籲市府在危險路口要做這種按鈕式紅綠燈，但交通局都推託沒有預算、不然就說「要排隊排很久」，結果錢都浪費在這種不需要的地方。

交通局表示，鐵道街與嫩江、漢口2處路口號誌，是2021年鐵路園道工程中一併設置，當時考量緊鄰雄中北側，上放學時間人車多、其餘時段少，因此設置斑馬線搭配行人觸控號誌，以利穿越道路。目前鐵道街與嫩江路口南側則尚有路邊停車需求，斑馬線暫宜先保留，後續將視實際人車流量及環境條件檢討是否調整、取消。