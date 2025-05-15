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高雄國立原住民族博物館準備施工 坡地植被卻遭「清空」

聯合報／ 記者王勇超王昭月／高雄報導
國立原住民族博物館預定地，坡地林木被剷平。記者王昭月／攝影
國立原住民族博物館預定地，坡地林木被剷平。記者王昭月／攝影

坐落澄清湖旁的國立原住民族博物館預計今年施作，近日卻出現多輛挖土機進場剷平坡地，護樹團體質疑破壞20年養成的次森林生態及水土保持，昨天到場舉牌抗議，批市府屢因過度開發破壞生態，違背淨零精神及影響水源，公園處對此澄清是清理枯樹、整頓環境，絕未濫墾濫伐。

公園處表示，澄清湖青年活動中心2016年底歇業，設施毀壞衛生不佳，去年山陀兒風災後，大量樹木傾倒形成髒亂，市府考量雨季將來並防範病媒蚊，決定進場清理，絕未違反環評及水保法。青年活動中心原生態區都予以保留，臨路坡面暫以植生袋及護坡網護坡，天候穩定後即會進行綠覆植被，生態復育部分也會盡量參照環團建議。

森林城市協會理事長莊傑任說，依環評報告，基地陸域共136種動物，含黃鸝等4種第二級保育類生物及第三級保育類紅尾伯勞，生態多元，當時環評載明必須保留原始林，不解市府為何在原博館施工前進場剷平坡地，令人費解。

保育類野生動物 澄清湖 環評

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