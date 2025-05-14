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金門首辦全國小學田徑賽 中央盼促更多賽事赴離島

中央社／ 金門14日電

2025年全國小學田徑錦標賽今天在金門縣立體育場舉行開幕典禮，教育部體育署副署長房瑞文說，這是金門首次舉行全國小學田徑錦標賽，盼未來促成其他運動賽事也到各個離島辦理。

2025年全國小學田徑錦標賽今、明2天在金門登場，有超過700名選手同場競技，今天下午在金門縣立體育場舉行開幕典禮，房瑞文、金門副縣長李文良、中華民國田徑協會理事長葉政彥等出席。

房瑞文致詞表示，今年全國小學田徑錦標賽是金門首次承辦，「許多縣市都搶著邀請比賽到自己縣市辦理」，感謝金門縣府、縣議會、體育會等支持此次賽事，未來也盼促成其他運動賽事也到金門、馬祖或澎湖等離島辦理。他笑說，「只是金門縣府跟議會就要比較辛苦」。

葉政彥表示，希望選手都能享受比賽，將過去累積訓練成果好好呈現，「這些小小田徑選手都是國家明日之星」，期許透過此次比賽激勵有潛力選手，為田徑運動向下扎根。

金門縣政府教育處透過新聞稿表示，今年全國小學田徑錦標賽是融合運動、文化與觀光的盛會，多個代表隊將參賽行程延伸為金門文化體驗之旅，如新北市隊賽後安排為期3天深度文化探索，結合運動與觀光，為此次賽事增添教育與人文價值。

小學 運動 金門

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