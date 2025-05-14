金門首辦全國小學田徑賽 中央盼促更多賽事赴離島
2025年全國小學田徑錦標賽今天在金門縣立體育場舉行開幕典禮，教育部體育署副署長房瑞文說，這是金門首次舉行全國小學田徑錦標賽，盼未來促成其他運動賽事也到各個離島辦理。
2025年全國小學田徑錦標賽今、明2天在金門登場，有超過700名選手同場競技，今天下午在金門縣立體育場舉行開幕典禮，房瑞文、金門副縣長李文良、中華民國田徑協會理事長葉政彥等出席。
房瑞文致詞表示，今年全國小學田徑錦標賽是金門首次承辦，「許多縣市都搶著邀請比賽到自己縣市辦理」，感謝金門縣府、縣議會、體育會等支持此次賽事，未來也盼促成其他運動賽事也到金門、馬祖或澎湖等離島辦理。他笑說，「只是金門縣府跟議會就要比較辛苦」。
葉政彥表示，希望選手都能享受比賽，將過去累積訓練成果好好呈現，「這些小小田徑選手都是國家明日之星」，期許透過此次比賽激勵有潛力選手，為田徑運動向下扎根。
金門縣政府教育處透過新聞稿表示，今年全國小學田徑錦標賽是融合運動、文化與觀光的盛會，多個代表隊將參賽行程延伸為金門文化體驗之旅，如新北市隊賽後安排為期3天深度文化探索，結合運動與觀光，為此次賽事增添教育與人文價值。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言