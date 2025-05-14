金門不雅考題爭議延燒 議員董森堡籲一張考卷不代表整座島

金城國中健康與體育領域一名翁姓老師，因定期考試出題內容涉及性別歧視與不當性平觀念，引發社會譁然。考卷內容曝光後在社群平台引發強烈批評。金門縣議員董森堡今天指出，事件在網路上討論逐漸走偏，部分言論從譴責個人錯誤轉向對金門整體的貶抑與歧視，甚至演變成台灣與金門之間的對立，讓他深感憂心。他強調，「一張考卷、豈能審判一座島？」

金門縣議員董森堡今天下午在臉書PO文表示，該考卷內容確實不妥、也不應出現在校園測驗中，他認為依規定，翁姓老師應依照性平相關規定接受縣府教育處、性平委員會乃至教育部的調查與懲處，並應對學生、家長及社會大眾負責；這張考卷也引起金門民眾的罵聲連連。

但董森堡也指出，事件在網路上的討論逐漸走偏，部分言論從譴責個人錯誤轉向對金門整體的貶抑與歧視，甚至演變成台金之間的對立，甚至無辜波及所有金門人，我想這不是大家所樂見。他強調，一位老師的失誤不應擴及整座島嶼、整個族群，更不能藉機標籤金門民眾。

「我們沒有彼此對立的本錢，民主社會應以尊重與包容為核心，」董森堡說。他認為，不能將某縣市標籤為「落後」或「低俗」，也不該認為哪個地方的人「高人一等」，如此心態不但無助事件討論，還會激化分裂與偏見。

董森堡也為金門教育界發聲，他指出，除了此次爭議當事人，金門仍有許多敬業負責、努力守護孩子們成長的老師與教育工作者，在這場風波中無辜受累，教育形象遭到重創，讓許多教育人員感到失望與無助。

他呼籲社會大眾回歸理性討論，若是個人失誤，就依法處理；若制度有疏漏，就應檢討並改進。他強調，「我們應該把焦點放在如何強化性平教育制度上，而不是陷入無端指責與對立。」