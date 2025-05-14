快訊

陳大天閃兵25萬交保 公開鞠躬致歉：知法犯法非常不當「太太不知情」

與美國關係生變？哥倫比亞正式簽約 加入大陸「一帶一路」

藝人閃兵愈演愈烈 新北民政局長曝：複檢醫院都是北榮

聽新聞
0:00 / 0:00

金門不雅考題爭議延燒 議員董森堡籲一張考卷不代表整座島

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣議員董森堡今天PO文表示，一張有爭議的考卷不能代表一座島。圖／翻攝董森堡臉書
金門縣議員董森堡今天PO文表示，一張有爭議的考卷不能代表一座島。圖／翻攝董森堡臉書

金城國中健康與體育領域一名翁姓老師，因定期考試出題內容涉及性別歧視與不當性平觀念，引發社會譁然。考卷內容曝光後在社群平台引發強烈批評。金門縣議員董森堡今天指出，事件在網路上討論逐漸走偏，部分言論從譴責個人錯誤轉向對金門整體的貶抑與歧視，甚至演變成台灣與金門之間的對立，讓他深感憂心。他強調，「一張考卷、豈能審判一座島？」

金門縣議員董森堡今天下午在臉書PO文表示，該考卷內容確實不妥、也不應出現在校園測驗中，他認為依規定，翁姓老師應依照性平相關規定接受縣府教育處、性平委員會乃至教育部的調查與懲處，並應對學生、家長及社會大眾負責；這張考卷也引起金門民眾的罵聲連連。

但董森堡也指出，事件在網路上的討論逐漸走偏，部分言論從譴責個人錯誤轉向對金門整體的貶抑與歧視，甚至演變成台金之間的對立，甚至無辜波及所有金門人，我想這不是大家所樂見。他強調，一位老師的失誤不應擴及整座島嶼、整個族群，更不能藉機標籤金門民眾。

「我們沒有彼此對立的本錢，民主社會應以尊重與包容為核心，」董森堡說。他認為，不能將某縣市標籤為「落後」或「低俗」，也不該認為哪個地方的人「高人一等」，如此心態不但無助事件討論，還會激化分裂與偏見。

董森堡也為金門教育界發聲，他指出，除了此次爭議當事人，金門仍有許多敬業負責、努力守護孩子們成長的老師與教育工作者，在這場風波中無辜受累，教育形象遭到重創，讓許多教育人員感到失望與無助。

他呼籲社會大眾回歸理性討論，若是個人失誤，就依法處理；若制度有疏漏，就應檢討並改進。他強調，「我們應該把焦點放在如何強化性平教育制度上，而不是陷入無端指責與對立。」

董森堡最後強調，一張考卷的錯誤不應代表整個金門，相信社會大眾能以理性和同理心看待事件，共同守護學校成為安全、平等的學習場域。

金門縣議員董森堡今天在定期會中，針對教保員等教育問題提出質詢。記者蔡家蓁／攝影
金門縣議員董森堡今天在定期會中，針對教保員等教育問題提出質詢。記者蔡家蓁／攝影

無助 考卷 金門

延伸閱讀

金城國中考題用語不當惹議 副議長怒批：教育螺絲鬆了

近日臭氧空汙 鄭明典：待室內比室外好 活性碳口罩可能有幫助

金城國中考題爭議…師是「教育世家」雙親受打擊 親友嘆：他社會歷練不足

金城國中爭議考題延燒！出題老師被連環爆起底 曾獲資深優良教師

相關新聞

金門不雅考題爭議延燒 議員董森堡籲一張考卷不代表整座島

金城國中健康與體育領域一名翁姓老師，因定期考試出題內容涉及性別歧視與不當性平觀念，引發社會譁然。考卷內容曝光後在社群平台...

陳奕迅巨蛋開唱 高市續推商圈夜市優惠券

歌手陳奕迅將再登高雄巨蛋開唱，本週末起連唱6場。高雄市政府延續推出面額50元「商圈夜市優惠券」，擴大演唱會商機，可用於高...

澎湖漁船多漁民盼外垵村設置製冰廠 縣府回應了

澎湖縣議員許月里今天進行縣政總質詢，實地走訪西嶼鄉，聚焦外垵與合界地區基礎建設。縣長陳光復率縣府團隊陪同，針對觀潮亭設置...

高雄1萬4728戶非自來水用戶 6月開徵垃圾清理費

高雄市非自來水用戶仍有1萬4728戶，環保局今表示，非自來水用戶去年度垃圾清潔費將於6月起開徵，5月下旬起寄發繳款通知單...

高雄奇景！人行道比車道寬 三民區居民批本末倒置

高雄市三民區近日出現一段人行道比車道還寬的奇景，居民質疑施作失當、影響通行。交通局為改善行人安全，劃設「保護型標線人行道...

激安美食短影音徵選競賽 歡迎來屏東成為美食獵人

屏東縣政府去年首次舉辦「屏東激安」美食短影音徵選競賽掀起熱潮，參賽作品公布在臉書與IG等社群平台，創造逾527萬觀看次數...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。