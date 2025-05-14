陳奕迅巨蛋開唱 高市續推商圈夜市優惠券

歌手陳奕迅將再登高雄巨蛋開唱，本週末起連唱6場。高雄市政府延續推出面額50元「商圈夜市優惠券」，擴大演唱會商機，可用於高雄多處商圈夜市和精選店家。

高雄市經發局今天新聞稿表示，這次4處捷運站的服務櫃台，兌換時間略有不同，提醒粉絲務必多加留意。此外，凡持有先前告五人、魔力紅、大港開唱、櫻花季、張學友演唱會門票，且尚未兌換商圈夜市優惠券民眾，可把握機會換取。

高雄市經發局長廖泰翔表示，為提供樂迷貼心便捷的服務體驗，這次配合陳奕迅演唱會活動，連續2週末（週五、六、日）在指定捷運站點（左營、巨蛋、美麗島及高雄車站）設置服務櫃台，憑演唱會門票即可兌換商圈夜市優惠券，還能享有各式加碼優惠。

高雄在地茶餐廳「蒸鮮腸粉」劉總監表示，這次三民總店和裕誠店皆有加入合作店家行列，憑商圈夜市優惠券內用消費滿888元，再贈送精緻甜點1份，歡迎歌迷在演唱會後別忘了來享用特色港點。

經發局表示，港台人氣插畫家「爵爵＆貓叔」棧貳庫店鋪，不僅販賣插畫周邊商品，還提供美味的港式街邊小吃。店長爵爵表示，歡迎大家來看海景、吃美食、拍美照，享受悠閒愜意的美好時光。