快訊

陳大天閃兵25萬交保 公開鞠躬致歉：知法犯法非常不當「太太不知情」

與美國關係生變？哥倫比亞正式簽約 加入大陸「一帶一路」

藝人閃兵愈演愈烈 新北民政局長曝：複檢醫院都是北榮

聽新聞
0:00 / 0:00

陳奕迅巨蛋開唱 高市續推商圈夜市優惠券

中央社／ 高雄14日電
歌手陳奕迅將再登高雄巨蛋開唱，本週末起連唱6場。圖／My Kan提供
歌手陳奕迅將再登高雄巨蛋開唱，本週末起連唱6場。圖／My Kan提供

歌手陳奕迅將再登高雄巨蛋開唱，本週末起連唱6場。高雄市政府延續推出面額50元「商圈夜市優惠券」，擴大演唱會商機，可用於高雄多處商圈夜市和精選店家。

高雄市經發局今天新聞稿表示，這次4處捷運站的服務櫃台，兌換時間略有不同，提醒粉絲務必多加留意。此外，凡持有先前告五人、魔力紅、大港開唱、櫻花季、張學友演唱會門票，且尚未兌換商圈夜市優惠券民眾，可把握機會換取。

高雄市經發局長廖泰翔表示，為提供樂迷貼心便捷的服務體驗，這次配合陳奕迅演唱會活動，連續2週末（週五、六、日）在指定捷運站點（左營、巨蛋、美麗島及高雄車站）設置服務櫃台，憑演唱會門票即可兌換商圈夜市優惠券，還能享有各式加碼優惠。

高雄在地茶餐廳「蒸鮮腸粉」劉總監表示，這次三民總店和裕誠店皆有加入合作店家行列，憑商圈夜市優惠券內用消費滿888元，再贈送精緻甜點1份，歡迎歌迷在演唱會後別忘了來享用特色港點。

經發局表示，港台人氣插畫家「爵爵＆貓叔」棧貳庫店鋪，不僅販賣插畫周邊商品，還提供美味的港式街邊小吃。店長爵爵表示，歡迎大家來看海景、吃美食、拍美照，享受悠閒愜意的美好時光。

夜市 演唱會 陳奕迅 高雄市

延伸閱讀

ATEEZ演唱會電影 弘中1句話讓戲院差點變演唱會

高市大昌一路302巷標線人行道 通行更安全

高市查獲網售手鍊宣稱多種療效 最高罰2500萬

陳奕迅搶先撲台只為她！陳小霞自嘲「音都不準」

相關新聞

金門不雅考題爭議延燒 議員董森堡籲一張考卷不代表整座島

金城國中健康與體育領域一名翁姓老師，因定期考試出題內容涉及性別歧視與不當性平觀念，引發社會譁然。考卷內容曝光後在社群平台...

陳奕迅巨蛋開唱 高市續推商圈夜市優惠券

歌手陳奕迅將再登高雄巨蛋開唱，本週末起連唱6場。高雄市政府延續推出面額50元「商圈夜市優惠券」，擴大演唱會商機，可用於高...

澎湖漁船多漁民盼外垵村設置製冰廠 縣府回應了

澎湖縣議員許月里今天進行縣政總質詢，實地走訪西嶼鄉，聚焦外垵與合界地區基礎建設。縣長陳光復率縣府團隊陪同，針對觀潮亭設置...

高雄1萬4728戶非自來水用戶 6月開徵垃圾清理費

高雄市非自來水用戶仍有1萬4728戶，環保局今表示，非自來水用戶去年度垃圾清潔費將於6月起開徵，5月下旬起寄發繳款通知單...

高雄奇景！人行道比車道寬 三民區居民批本末倒置

高雄市三民區近日出現一段人行道比車道還寬的奇景，居民質疑施作失當、影響通行。交通局為改善行人安全，劃設「保護型標線人行道...

激安美食短影音徵選競賽 歡迎來屏東成為美食獵人

屏東縣政府去年首次舉辦「屏東激安」美食短影音徵選競賽掀起熱潮，參賽作品公布在臉書與IG等社群平台，創造逾527萬觀看次數...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。