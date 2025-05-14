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澎湖漁船多漁民盼外垵村設置製冰廠 縣府回應了

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
澎湖縣議員許月里今日進行縣政總質詢，實地走訪西嶼鄉關心地方發展，縣長陳光復親自率領縣府團隊陪同前往。圖／讀者提供
澎湖縣議員許月里今日進行縣政總質詢，實地走訪西嶼鄉關心地方發展，縣長陳光復親自率領縣府團隊陪同前往。圖／讀者提供

澎湖縣議員許月里今天進行縣政總質詢，實地走訪西嶼鄉，聚焦外垵與合界地區基礎建設。縣長陳光復率縣府團隊陪同，針對觀潮亭設置、製冰廠可行性、社區入口意象及合界漁港設施改善等進行現勘，傾聽基層心聲，回應地方發展需求。

外垵村為西嶼人口最多的村落，漁業發達、船隻眾多，亦是觀光客常訪景點。對於外垵西碼頭設置觀潮亭一事，地方盼能兼顧觀景與乘涼功能。陳光復表示，將請業務單位本於經濟實用原則設計，提供漁民與遊客舒適休憩空間。

針對外垵設置製冰廠建議，陳光復指出，目前馬公已有3家製冰廠，外垵如欲增設，須考量市場供需與在地作業需求。另西碼頭如作業動線不順、曳船道未填平，建廠將有執行困難。他建議地方先行研擬場址並邀集漁民討論，以利後續規劃。

對於社區入口意象設置提案，陳光復表示，將依用地規範及社區需求，請相關單位規劃設計，提升整體社區形象與識別度。

在合界漁港部分，許月里反映防波堤與周邊設施破損，恐影響船隻作業與人員安全。陳光復當場指示業務單位盤點受損設施並儘速修繕，強化港區安全與使用效能。

陳光復強調，縣府團隊會持續深入各鄉里，掌握地方民意，針對建設瓶頸逐步推動改善，打造安全宜居、發展均衡的生活環境。

碼頭 陳光復

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