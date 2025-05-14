快訊

套路沒用？川普退讓劇本再上演 外媒分析：關稅包裝「真正目的」

藝人閃兵案擴大！棒棒堂李銓15萬、陳大天25萬交保

黃子佼又與1女和解當場給錢 告訴代理人批：用極低金額打發被害人

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄1萬4728戶非自來水用戶 6月開徵垃圾清理費

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高市環保局6月開徵非自來水用戶垃圾清潔費。圖／環保局提供
高市環保局6月開徵非自來水用戶垃圾清潔費。圖／環保局提供

高雄市非自來水用戶仍有1萬4728戶，環保局今表示，非自來水用戶去年度垃圾清潔費將於6月起開徵，5月下旬起寄發繳款通知單。

高雄市目前採雙軌制徵收一般廢棄物清除處理費，依用水情形分為自來水用戶及非自來水用戶，自來水用戶以「隨水徵收」模式，每度用水加收新台幣4.1元；至於非自來水用戶「按戶徵收」，每戶每年收費新台幣1128元，截至今年統計，非自來水用戶共計1萬4728戶。

環保局表示，基於使用者付費，非自來水用戶應依繳款通知單於繳費期限前，至四大超商、農會或高雄銀行完成繳納，逾期未繳者，將於9月及11月辦理第一次及第二次催繳作業；屆期仍未繳，依廢棄物清理法第66條規定，移送法務部行政執行署強制執行。

環保局籲非自來水用戶，依規按時繳費，共同維護市容環境整潔衛生和公共服務品質。

台幣 廢棄物 環保局

延伸閱讀

徐少東去向成謎 高雄坊間傳他疑從新竹搭船離台

春夏溫差變化水中溶氧下降 台南運河已清10噸死魚

春夏溫差變化水中溶氧下降 台南運河已清10噸死魚

龍舟賽就怕天熱缺氧魚暴斃 南市環保局日夜監測做這些事

相關新聞

澎湖漁船多漁民盼外垵村設置製冰廠 縣府回應了

澎湖縣議員許月里今天進行縣政總質詢，實地走訪西嶼鄉，聚焦外垵與合界地區基礎建設。縣長陳光復率縣府團隊陪同，針對觀潮亭設置...

高雄1萬4728戶非自來水用戶 6月開徵垃圾清理費

高雄市非自來水用戶仍有1萬4728戶，環保局今表示，非自來水用戶去年度垃圾清潔費將於6月起開徵，5月下旬起寄發繳款通知單...

高雄奇景！人行道比車道寬 三民區居民批本末倒置

高雄市三民區近日出現一段人行道比車道還寬的奇景，居民質疑施作失當、影響通行。交通局為改善行人安全，劃設「保護型標線人行道...

激安美食短影音徵選競賽 歡迎來屏東成為美食獵人

屏東縣政府去年首次舉辦「屏東激安」美食短影音徵選競賽掀起熱潮，參賽作品公布在臉書與IG等社群平台，創造逾527萬觀看次數...

東港龍舟賽33隊爭冠 今日開光點睛溫王爺坐鎮主持

端午節將至，「2025東港粽動員—端午龍舟競賽」端午節將於東港溪畔展開，今天舉辦「開光點睛」儀式，恭請東隆宮主祀溫府千歲...

高雄清疏標案爆單一廠商高價得標 議員質疑新制淪形式改革

高雄市議會今天市政總質詢，市議員陳慧踢爆水利局年度清淤標案疑雲，直指市府水利局推動的新制度，強調新制標榜防弊卻出現高價無...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。