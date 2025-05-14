高雄1萬4728戶非自來水用戶 6月開徵垃圾清理費

高雄市非自來水用戶仍有1萬4728戶，環保局今表示，非自來水用戶去年度垃圾清潔費將於6月起開徵，5月下旬起寄發繳款通知單。

高雄市目前採雙軌制徵收一般廢棄物清除處理費，依用水情形分為自來水用戶及非自來水用戶，自來水用戶以「隨水徵收」模式，每度用水加收新台幣4.1元；至於非自來水用戶「按戶徵收」，每戶每年收費新台幣1128元，截至今年統計，非自來水用戶共計1萬4728戶。

環保局表示，基於使用者付費，非自來水用戶應依繳款通知單於繳費期限前，至四大超商、農會或高雄銀行完成繳納，逾期未繳者，將於9月及11月辦理第一次及第二次催繳作業；屆期仍未繳，依廢棄物清理法第66條規定，移送法務部行政執行署強制執行。

環保局籲非自來水用戶，依規按時繳費，共同維護市容環境整潔衛生和公共服務品質。