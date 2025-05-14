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高雄奇景！人行道比車道寬 三民區居民批本末倒置

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高市交通局為近日在三民區大昌一路302巷增設「停車帶保護型標線人行道」，綠色標線人行道最寬處約4.7公尺，車道則僅剩約3公尺，僅容1輛汽車通行。記者王勇超／攝影
高市交通局為近日在三民區大昌一路302巷增設「停車帶保護型標線人行道」，綠色標線人行道最寬處約4.7公尺，車道則僅剩約3公尺，僅容1輛汽車通行。記者王勇超／攝影

高雄市三民區近日出現一段人行道車道還寬的奇景，居民質疑施作失當、影響通行。交通局為改善行人安全，劃設「保護型標線人行道」，但當地民眾認為設計過頭，導致機車、汽車爭道風險上升，要求恢復原狀。交通局說，將持續觀察並滾動檢討。

實地觀察可見，該處新設的綠色標線人行道最寬處約4.7公尺，車道則僅剩約3公尺，僅容1輛汽車通行。附近居民指出，施工前道路雖不寬敞，但行人尚可走上東側的水泥地，如今卻因標線劃設過寬，人行道大幅外推，車輛與機車爭道更加頻繁，「從來沒看過這麼寬的人行道，真的太誇張了！」

居民說，先前要求市府改善步行空間，是因東側水泥地常被機車、金爐等雜物占據，行人被迫走在車道上，確有安全疑慮。但如今「道路被人行道吃掉」，卻變成另一種危險。

交通局表示，為保障行人與前往鄰近醫療院所民眾的通行安全，已與地方會勘後於大昌一路302巷施作「停車帶保護型標線人行道」，本月初完工。原為雙向通行的巷道，局部車道寬超過5公尺，易引發爭道與超速問題，經調整後，縮減為3公尺車道，並設置人行空間及街角擴大設施，盼改善通行秩序。

交通局指出，雖然東側水泥地為建物退縮的私地，但因過去多為機車與雜物占用，導致行人通行困難，因此才決定規劃標線型人行道，讓行人回歸行走空間，新設的人行道改善動線，行人不用再走車道，秩序與安全已顯著提升，未來將持續觀察民眾反應並滾動檢討。

高市交通局為保護行人安全，近日在三民區大昌一路302巷增設「停車帶保護型標線人行道」，但居民認為人行道太寬，要求恢復原狀。圖／交通局提供
高市交通局為保護行人安全，近日在三民區大昌一路302巷增設「停車帶保護型標線人行道」，但居民認為人行道太寬，要求恢復原狀。圖／交通局提供
高雄市三民區近日出現一段人行道比車道還寬的奇景，居民質疑施作失當、影響通行。記者王勇超／攝影
高雄市三民區近日出現一段人行道比車道還寬的奇景，居民質疑施作失當、影響通行。記者王勇超／攝影
高市交通局為近日在三民區大昌一路302巷增設「停車帶保護型標線人行道」，部分居民認為人行道太寬，但也有人認為對行人安全有助益。圖／交通局提供
高市交通局為近日在三民區大昌一路302巷增設「停車帶保護型標線人行道」，部分居民認為人行道太寬，但也有人認為對行人安全有助益。圖／交通局提供

人行道 行人 車道

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