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激安美食短影音徵選競賽 歡迎來屏東成為美食獵人

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府舉辦第二屆屏東激安美食短影音徵選競賽，邀請民眾來屏東發掘隱藏版美食，徵件從5月15日起至7月14日，總獎金高達27萬元，冠軍可獨得5萬元。記者劉星君／攝影
屏東縣政府舉辦第二屆屏東激安美食短影音徵選競賽，邀請民眾來屏東發掘隱藏版美食，徵件從5月15日起至7月14日，總獎金高達27萬元，冠軍可獨得5萬元。記者劉星君／攝影

屏東縣政府去年首次舉辦「屏東激安」美食短影音徵選競賽掀起熱潮，參賽作品公布在臉書與IG等社群平台，創造逾527萬觀看次數，今年推出第二屆，邀請民眾來屏東發掘隱藏版美食，徵件從5月15日起至7月14日，總獎金高達27萬元，冠軍可獨得5萬元。

縣府傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭表示，近年社群軟體提供短影音帶動新潮流，手機拍攝短片模式更盛行，不少人尋著網紅或網友推薦美食而全台到處跑透透，若吃到高CP值美食，更讓人有幸福感。

屏東縣政府去年首次舉辦「屏東激安」美食短影音徵選，「激安」是日文「便宜」，鎖定各鄉鎮銅板美食，參賽作品並張貼公布在臉書及IG等多個社群平台，創造逾527萬觀看次數，許多網友慕名前往得獎店家消費，蔚為屏東美食小吃指南。

今年「屏東激安」美食短影音競賽舉辦第二屆，以單價159元以下、縣內33個鄉鎮市中西式甜品為主題，廣邀民眾尋覓激推屏東排隊美食。

傳播處指出，參賽短影音拍攝長度在15秒至90秒皆可投稿，投稿作需為未曾公開發表的原創作，影片規格需採用9：16直式畫面（寬1080畫素，高1920畫素）。經主辦單位確認影片規格及內容符合規定後，將提供參賽者「屏東激安」形象LOGO置入於參賽影片，並將作品發布至個人的社交平台即完成報名。

活動將邀請美食網紅擔任專業委員參與評選，預計選出30組作品進入決選，第一名可獨得5萬元獎金，第二名和第三名分別獲3萬元和2萬元獎金，20名佳作可獲各5000元獎金，總獎金共27萬元。

屏東激安美食短影音徵選競賽相關資訊，請至報名網站查詢：https://pse.is/7kjex9

屏東激安美食短影音徵選示範影片連結：https://reurl.cc/3KmOgl

屏東縣政府舉辦第二屆屏東激安美食短影音徵選競賽，邀請民眾來屏東發掘隱藏版美食，徵件從5月15日起至7月14日，總獎金高達27萬元，冠軍可獨得5萬元。記者劉星君／攝影
屏東縣政府舉辦第二屆屏東激安美食短影音徵選競賽，邀請民眾來屏東發掘隱藏版美食，徵件從5月15日起至7月14日，總獎金高達27萬元，冠軍可獨得5萬元。記者劉星君／攝影

屏東縣政府 影片 美食

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