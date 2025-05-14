快訊

藝人威廉涉閃兵 今在台東機場被警方拘提了

下周公布校園手機使用辦法9月實施 教長：入校原則採集中管理

閃兵集團案擴大！不只11位藝人涉躲兵役 內政部清查120人有疑義

端午連假將至 客運高墾線視人潮機動增班疏運

中央社／ 高雄14日電

端午連假將至，高雄區監理所今天表示，已召開疏運會議，考量屏東東港黑鮪魚文化觀光季將吸引人潮，針對行經東港地區的多條高墾線路線，將視人潮機動增班疏運。

高雄區監理所今天發布新聞稿表示，此次端午節連假自5月30日至6月1日共3天，預估旅次初期為返鄉、中後期以各大風景區旅遊活動為主。

公路局並依旅次特性預估南部台1線水底寮路口、台9線南迴公路為假期易壅塞路段；另外屏東東港舉辦黑鮪魚文化觀光季，周邊聯外道路將受連假出遊車潮影響，提醒用路人事先規劃行車路線及替代道路。

為鼓勵國人多利用公共運輸返鄉、出遊，國道客運於5月29日至6月1日推出90條國道客運路線平日優惠或6折票價，持電子票證搭乘國道客運、台鐵、高鐵於10小時內轉乘在地客運，享一段票或基本里程優惠。

高雄區監理所日前邀集高屏東地區交通運輸相關單位召開「端午連續假期旅客疏運工作協調會議」，確認交通疏導措施及運具聯防機制。

高雄區監理所表示，考量屏東東港黑鮪魚文化觀光季將吸引旅遊人潮，針對行經東港地區的9127D、9127、9117、9117A、9117B等高墾線路線，將視人潮機動增班疏運，民眾可多利用大眾運輸工具。

國道客運 屏東 東港

延伸閱讀

屏東黑鮪魚季開場 東港王船文化館17日演出爵士樂獨特體驗

端午連假90條國道客運票價6折 雙鐵加開236班助疏運

白沙屯媽進香達33萬人！創歷史新高 台鐵2站運量也破紀錄

白沙屯媽祖進香圓滿落幕 交通部雙鐵客運119班次助疏運

相關新聞

高雄奇景！人行道比車道寬 三民區居民批本末倒置

高雄市三民區近日出現一段人行道比車道還寬的奇景，居民質疑施作失當、影響通行。交通局為改善行人安全，劃設「保護型標線人行道...

激安美食短影音徵選競賽 歡迎來屏東成為美食獵人

屏東縣政府去年首次舉辦「屏東激安」美食短影音徵選競賽掀起熱潮，參賽作品公布在臉書與IG等社群平台，創造逾527萬觀看次數...

東港龍舟賽33隊爭冠 今日開光點睛溫王爺坐鎮主持

端午節將至，「2025東港粽動員—端午龍舟競賽」端午節將於東港溪畔展開，今天舉辦「開光點睛」儀式，恭請東隆宮主祀溫府千歲...

高雄清疏標案爆單一廠商高價得標 議員質疑新制淪形式改革

高雄市議會今天市政總質詢，市議員陳慧踢爆水利局年度清淤標案疑雲，直指市府水利局推動的新制度，強調新制標榜防弊卻出現高價無...

屏東黑鮪魚季開場 東港王船文化館17日演出爵士樂獨特體驗

屏東黑鮪魚文化觀光季熱鬧開鑼，系列活動「波蘭爵士之夜」將於17日晚上7點半在東港王船文化館登場，由波蘭和美國樂手組成的「...

嘉義地震！高雄市議會警報聲響 質詢未中斷 官員：未感搖晃

嘉義地區今上午10點48分發生顯著有感地震，中央氣象署即時發布地震速報，警示訊息響遍各地。高雄市議會正逢市長陳其邁備詢時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。