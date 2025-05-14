端午連假將至 客運高墾線視人潮機動增班疏運

端午連假將至，高雄區監理所今天表示，已召開疏運會議，考量屏東東港黑鮪魚文化觀光季將吸引人潮，針對行經東港地區的多條高墾線路線，將視人潮機動增班疏運。

高雄區監理所今天發布新聞稿表示，此次端午節連假自5月30日至6月1日共3天，預估旅次初期為返鄉、中後期以各大風景區旅遊活動為主。

公路局並依旅次特性預估南部台1線水底寮路口、台9線南迴公路為假期易壅塞路段；另外屏東東港舉辦黑鮪魚文化觀光季，周邊聯外道路將受連假出遊車潮影響，提醒用路人事先規劃行車路線及替代道路。

為鼓勵國人多利用公共運輸返鄉、出遊，國道客運於5月29日至6月1日推出90條國道客運路線平日優惠或6折票價，持電子票證搭乘國道客運、台鐵、高鐵於10小時內轉乘在地客運，享一段票或基本里程優惠。

高雄區監理所日前邀集高屏東地區交通運輸相關單位召開「端午連續假期旅客疏運工作協調會議」，確認交通疏導措施及運具聯防機制。

高雄區監理所表示，考量屏東東港黑鮪魚文化觀光季將吸引旅遊人潮，針對行經東港地區的9127D、9127、9117、9117A、9117B等高墾線路線，將視人潮機動增班疏運，民眾可多利用大眾運輸工具。