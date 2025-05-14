快訊

藝人威廉涉閃兵 今在台東機場被警方拘提了

下周公布校園手機使用辦法9月實施 教長：入校原則採集中管理

閃兵集團案擴大！不只11位藝人涉躲兵役 內政部清查120人有疑義

聽新聞
0:00 / 0:00

東港龍舟賽33隊爭冠 今日開光點睛溫王爺坐鎮主持

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
2025東港端午龍舟競賽今天舉辦「開光點睛」儀式。記者潘奕言／攝影
2025東港端午龍舟競賽今天舉辦「開光點睛」儀式。記者潘奕言／攝影

端午節將至，「2025東港粽動員—端午龍舟競賽」端午節將於東港溪畔展開，今天舉辦「開光點睛」儀式，恭請東隆宮主祀溫府千歲移駕溪畔主持儀典，並由12名點睛官為比賽龍舟開光點睛，為即將展開的龍舟賽事祈福，現場氣氛熱鬧。

祭典儀式早上7點半開始，東隆宮吹班、內司、班頭及轎班，迎請溫府千歲正金身到東港溪畔龍舟競賽場地坐鎮，接著依循百年古禮，由道士團依序進行起鼓、請神、調營、敕鏡、祭船等儀式。

開光點睛儀式邀請東港鎮長黃禎祥等12名點睛官，10時25分吉時一到，點睛官左手持辟邪鏡，右手拿硃砂筆，依序在龍舟的額頭、眼睛、嘴巴等重要部位點上朱砂，象徵龍舟注入靈氣、驅邪避煞、乘風破浪，為賽事與選手安全祈福。

龍舟開光後，參賽選手將從21日開始練習，此次賽事共有33隊參加，共分為男子組、女子組、男女混合組、國中男女混合組4組，各組冠軍可獲得6萬至20萬元不等獎金。

端午節當除了划龍舟外，活動現場也設有「親子互動體驗區」，除了投壺、投五毒等傳統遊戲，也有彩繪立蛋與迷你龍舟DIY，另設有親子樂園專區，演出魔幻泡泡秀、親子帶動跳、創意太鼓秀等節目，並設有觀光圈市集讓大人小孩有吃也有玩。

2025東港端午龍舟競賽今天舉辦「開光點睛」儀式，東港鎮長黃禎祥（左）等人擔任點睛官。記者潘奕言／攝影
2025東港端午龍舟競賽今天舉辦「開光點睛」儀式，東港鎮長黃禎祥（左）等人擔任點睛官。記者潘奕言／攝影
2025東港端午龍舟競賽今天舉辦「開光點睛」儀式，東港鎮長黃禎祥為龍舟點睛。記者潘奕言／攝影
2025東港端午龍舟競賽今天舉辦「開光點睛」儀式，東港鎮長黃禎祥為龍舟點睛。記者潘奕言／攝影
2025東港端午龍舟競賽今天舉辦「開光點睛」儀式，東港鎮長黃禎祥（中）等人擔任點睛官。記者潘奕言／攝影
2025東港端午龍舟競賽今天舉辦「開光點睛」儀式，東港鎮長黃禎祥（中）等人擔任點睛官。記者潘奕言／攝影

東港 端午節 親子

延伸閱讀

屏東黑鮪魚季開場 東港王船文化館17日演出爵士樂獨特體驗

麗寶樂園端午未滿18歲免費玩樂園 馬拉灣人體龍舟開放報名

台南國際龍舟賽點燈祈福 今年參賽選手再創新高

聲音藝術家走進東港迎王平安祭典 聽見內在寂靜

相關新聞

高雄奇景！人行道比車道寬 三民區居民批本末倒置

高雄市三民區近日出現一段人行道比車道還寬的奇景，居民質疑施作失當、影響通行。交通局為改善行人安全，劃設「保護型標線人行道...

激安美食短影音徵選競賽 歡迎來屏東成為美食獵人

屏東縣政府去年首次舉辦「屏東激安」美食短影音徵選競賽掀起熱潮，參賽作品公布在臉書與IG等社群平台，創造逾527萬觀看次數...

東港龍舟賽33隊爭冠 今日開光點睛溫王爺坐鎮主持

端午節將至，「2025東港粽動員—端午龍舟競賽」端午節將於東港溪畔展開，今天舉辦「開光點睛」儀式，恭請東隆宮主祀溫府千歲...

高雄清疏標案爆單一廠商高價得標 議員質疑新制淪形式改革

高雄市議會今天市政總質詢，市議員陳慧踢爆水利局年度清淤標案疑雲，直指市府水利局推動的新制度，強調新制標榜防弊卻出現高價無...

屏東黑鮪魚季開場 東港王船文化館17日演出爵士樂獨特體驗

屏東黑鮪魚文化觀光季熱鬧開鑼，系列活動「波蘭爵士之夜」將於17日晚上7點半在東港王船文化館登場，由波蘭和美國樂手組成的「...

嘉義地震！高雄市議會警報聲響 質詢未中斷 官員：未感搖晃

嘉義地區今上午10點48分發生顯著有感地震，中央氣象署即時發布地震速報，警示訊息響遍各地。高雄市議會正逢市長陳其邁備詢時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。