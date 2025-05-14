東港龍舟賽33隊爭冠 今日開光點睛溫王爺坐鎮主持

端午節將至，「2025東港粽動員—端午龍舟競賽」端午節將於東港溪畔展開，今天舉辦「開光點睛」儀式，恭請東隆宮主祀溫府千歲移駕溪畔主持儀典，並由12名點睛官為比賽龍舟開光點睛，為即將展開的龍舟賽事祈福，現場氣氛熱鬧。

祭典儀式早上7點半開始，東隆宮吹班、內司、班頭及轎班，迎請溫府千歲正金身到東港溪畔龍舟競賽場地坐鎮，接著依循百年古禮，由道士團依序進行起鼓、請神、調營、敕鏡、祭船等儀式。

開光點睛儀式邀請東港鎮長黃禎祥等12名點睛官，10時25分吉時一到，點睛官左手持辟邪鏡，右手拿硃砂筆，依序在龍舟的額頭、眼睛、嘴巴等重要部位點上朱砂，象徵龍舟注入靈氣、驅邪避煞、乘風破浪，為賽事與選手安全祈福。

龍舟開光後，參賽選手將從21日開始練習，此次賽事共有33隊參加，共分為男子組、女子組、男女混合組、國中男女混合組4組，各組冠軍可獲得6萬至20萬元不等獎金。