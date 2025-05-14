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立院交委會考察連江縣 台馬4號海纜拚115年完工

中央社／ 連江縣14日電

立法院交通委員會今天至馬祖考察，中華電信簡報指出，明年台馬第4海纜完工後可提高通訊韌性，並以地、海、星、空多重備援，海纜、微波若中斷仍能確保馬祖通訊正常。

立法院交通委員會的民眾黨立委林國成（召委）與國民黨立委陳雪生今、明2天至馬祖考察交通觀光與數位通訊建設發展，並由交通部長陳世凱、數位發展部長黃彥男等人陪同。

中華電信上午簡報時指出，台馬通信網路以地、海、空、星構成完整通信服務，主要以雙海纜傳輸且互為備援，微波為第2路由，衛星為第3路由。若台馬間海纜、微波均斷線時，仍可將軍、警、政、民生等電路切換至衛星系統，確保語音基礎通訊正常。

中華電信表示，台馬第4海纜總長度約303公里，預計115年6月完工，從新北市八里至東引後，再從東引經南竿至西莒。近岸端海纜以鑄鐵管保護，水深20公尺以上海域以埋深2.5公里為目標，或加裝半硬膠質套管保護，且路徑與登陸點避開漁撈作業區與漁業權範圍，降低海纜損害風險。

中華電信指出，113年台馬微波容量達12.6Gbps（每秒千兆位元），115年第3季前將擴充至14.6Gbps，已可提供100%網路備援。馬祖共6套高軌衛星（ST2）天線設備，配置於6個行動重點基地台；1套OneWeb的低軌衛星於南竿提供Wi-Fi（無線區域網路）上網，數位部專案另有8套建於重要警政消單位。

中華電信董事長簡志誠結語時表示，馬祖行動網路涵蓋率充足，台馬4號海纜明年將完工外，拓寬微波頻寬等，對馬祖網路通訊也有助益。中華電信先前與美國合作投資衛星設備，明年底建置完畢後訊號將覆蓋馬祖地區，但仍盼中央能給予海纜興建與修繕補助，強化馬祖網路韌性。

陳雪生、林國成關心海纜建設進度，並要求數發部提撥新台幣2億元預算，補助中華電信興建第4海纜。

列席的連江縣長王忠銘表示，期盼中華電信協助改善台馬交通船「新台馬輪」等於海上航行時的船內Wi-Fi通訊。

黃彥男指出，上任後重視馬祖網路通訊品質，台馬海纜已列入國家關鍵基礎設施（CI）重要資產，但數發部前瞻計畫中補助中華電信部分多遭凍結，部內預算遭刪的36億元內也含建置低軌衛星等費用，盼立委協助解凍或增加相關預算。

簡志誠表示，將協助於「新台馬輪」船上安裝訊號強波器，使船舶航行中乘客能持續接收行動網路訊號，維持通訊順暢。

網路 衛星 馬祖

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