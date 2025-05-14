高雄清疏標案爆單一廠商高價得標 議員質疑新制淪形式改革

高雄市議會今天市政總質詢，市議員陳慧文踢爆水利局年度清淤標案疑雲，直指市府水利局推動的新制度，強調新制標榜防弊卻出現高價無競爭得標、單一新進廠商承攬千萬工程等異常狀況，涉及鳳山、小港等關鍵區域，質疑恐已形成制度性漏洞，要求全面調查。

陳慧文說，她肯定水利局同仁每年為防治水患付出的努力，包含各區的排水改善與清淤工程。但水利局引以為傲、據稱參考「高人指點」所設計的新一年度區域排水標案制度，雖納入全程影像監控、現場設置地磅、更嚴謹的土方計算方式及加重罰則等管理工具，初衷在於防弊與強化執行力，但實際決標結果卻與制度設計的目標南轅北轍。

陳慧文質疑，一套號稱以防弊為核心的新制度，為何在實際運作中，會導致總金額達千萬、涉及鳳山、小港、仁武、楠梓等關鍵區域的兩項重大標案，均由單一新進廠商，在缺乏市場競爭下，以高於底價承攬。

陳慧文強調，此現象不僅與高雄市多年來清淤標案慣例，如底價七成得標，形成強烈對比，更令人擔憂制度設計是否在無形中設下門檻，排除其他廠商投標機會，是否存在未察覺的結構性漏洞或不對稱資訊，使得標過程失去公平競爭基礎。

陳慧文要求水利局即刻啟動內部調查程序，全面檢視評選與決標過程，就異常情況向市民清楚說明。陳慧文說，改革不能淪為包裝，否則不只是對制度的否定，更將損害市民對公共工程的信任。

水利局長蔡長展答詢表示，標案制度調整是基於外界對以往執行鬆散的批評，因此參照高屏溪等大型工程，採用地磅與監控等管理工具。蔡長展強調「這些我們本來就有在用，不需要高人指點」，加嚴規範後價格會上升，這是事實，所以水利局有請廠商來投標。蔡長展承諾，將依照實際進場時間提前通知議員參與監督。

陳慧文說，技術可行性與執行成本仍有待驗證，在合法土方處理量能不足的情況下，嚴格責任制度是否反致廠商規避責任、引發棄置風險，也應一併納入評估。