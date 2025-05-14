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屏東黑鮪魚季開場 東港王船文化館17日演出爵士樂獨特體驗
屏東黑鮪魚文化觀光季熱鬧開鑼，系列活動「波蘭爵士之夜」將於17日晚上7點半在東港王船文化館登場，由波蘭和美國樂手組成的「One Voice」樂團帶來數首膾炙人口的西洋歌曲，樂迷可以免費進場，享受爵士樂海中搖擺的浪漫之夜。
縣府與波蘭台北辦事處聯手舉辦「波蘭爵士之夜」，由波蘭的薩克斯風演奏家暨製作人Sylwester Ostrowski及美國靈魂樂歌唱家Dorrey Lin Lyles領軍的國際樂團，共同展演悠揚動人的爵士樂聲，邀請樂迷優游在跨越國界、充滿人文溫度的音樂海洋。
傳播處表示，「One Voice」為4人樂團，樂團曲風以美國傳統爵士樂為根基，演出曲目包括One Voice、I Put Spell on You、Stand by Me、Let’s Have A Party、Amazing Grace等，讓聽眾一飽耳福。
縣府國際傳播處表示，黑鮪魚文化觀光季匯聚多元的音樂盛宴，5月17日除了有爵士之夜，在小琉球還有「琉住你音樂會」，6月14、15日於大鵬灣國際休閒特區的「大鮪市集」，及6月21日壓軸活動「經典之夜」，歡迎全國民眾一同參與黑鮪魚文化觀光季玩遍屏東。
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