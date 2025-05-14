屏東黑鮪魚季開場 東港王船文化館17日演出爵士樂獨特體驗

屏東黑鮪魚文化觀光季熱鬧開鑼，系列活動「波蘭爵士之夜」將於17日晚上7點半在東港王船文化館登場，由波蘭和美國樂手組成的「One Voice」樂團帶來數首膾炙人口的西洋歌曲，樂迷可以免費進場，享受爵士樂海中搖擺的浪漫之夜。

縣府與波蘭台北辦事處聯手舉辦「波蘭爵士之夜」，由波蘭的薩克斯風演奏家暨製作人Sylwester Ostrowski及美國靈魂樂歌唱家Dorrey Lin Lyles領軍的國際樂團，共同展演悠揚動人的爵士樂聲，邀請樂迷優游在跨越國界、充滿人文溫度的音樂海洋。

傳播處表示，「One Voice」為4人樂團，樂團曲風以美國傳統爵士樂為根基，演出曲目包括One Voice、I Put Spell on You、Stand by Me、Let’s Have A Party、Amazing Grace等，讓聽眾一飽耳福。