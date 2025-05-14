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嘉義地震！高雄市議會警報聲響 質詢未中斷 官員：未感搖晃
嘉義地區今上午10點48分發生顯著有感地震，中央氣象署即時發布地震速報，警示訊息響遍各地。高雄市議會正逢市長陳其邁備詢時段，議事廳內瞬間響起多支手機發出的警報聲，儘管現場氣氛一度緊張，但質詢未因此中斷，市府與議員皆維持原訂議程。
觀光局長高閔琳表示，地震發生時她也正在議會備詢，當下只聽到手機不斷發出警報聲，但本人「沒有感受到明顯搖晃」。她說，議會大樓結構穩固，加上高雄距離震央尚遠，實際影響有限。
市議員陳慧文則說，她將手機設定為靜音，當時正質詢，並未第一時間察覺地震警報；事後得知訊息，才知道是因台東發生地震所致。
氣象署提醒，地震來襲時應牢記「趴下、掩護、穩住」的防震三步驟，並注意後續餘震。此次地震對高雄地區影響輕微，截至目前未接獲災情通報。
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