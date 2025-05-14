為考生集氣 旗津媽媽手作6000顆粽子

端午將近，正值國中會考登場，旗津鐘永良慈善會號召義工與社區店家合力包粽送暖，製作6000顆粽子，除了替考生祈福，也送往獨居長者與長照機構住民手中，盼透過節慶的溫情傳遞關懷，凝聚社區愛心與希望。

高雄市旗津區鐘永良慈善會今天在旗津天聖宮前廣場舉辦「包好運‧粽幸福」活動，現場飄散粽香，60位婦馨小組義工媽媽親手包製粽子，為應屆考生祈福，也將粽子分送至社區弱勢家庭與旗津醫院等長照機構。

慈善會指出，這不只是包粽子，更是祝福與關懷。考生家長也受邀參與包粽體驗，祈求孩子「包中好運」、金榜題名，象徵節慶文化與教育關懷的結合。

活動由鐘永良慈善會主辦，天聖宮管理委員會、婦馨小組與在地餐飲業者赤忱饌頭共同協辦。赤忱饌頭捐贈手工包子，與粽子一同組成祝福禮盒，象徵社區同心，為旗津注入溫柔堅定的力量。

鐘永良慈善會創立於旗津，以已故教師鐘永良命名。鐘老師生前致力教育，培育地方學子，慈善會延續其精神，長年投入教育、文化與公益行動，推動在地關懷。