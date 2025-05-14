快訊

大谷翔平的力量來自每天睡10小時？醫：睡眠「先著重量」再來談品質

薛楷莉23年再爆削凱子420萬 友人代喊冤：她遭騙財騙色

丁學文專欄／美中關稅戰和緩後 現「再全球化」新道路

聽新聞
0:00 / 0:00

高市議員選戰升溫 前青年局長張以理瑞豐夜市「卡位」

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄市青年局前局長張以理積極備戰左楠區市議員選舉，他在北高雄指標地段「瑞豐夜市」周邊設立3面大型看板，引起黨內與地方基層高度關注。記者王勇超／翻攝
高雄市青年局前局長張以理積極備戰左楠區市議員選舉，他在北高雄指標地段「瑞豐夜市」周邊設立3面大型看板，引起黨內與地方基層高度關注。記者王勇超／翻攝

2026年市議員選舉悄然升溫！前高雄市青年局長張以理在2月請辭後，動作頻頻，積極備戰左楠區市議員選舉，他從3月起密集設立看板，並在北高雄指標地段「瑞豐夜市」周邊設立3面大型看板，引起黨內與地方基層高度關注。

瑞豐夜市位於左營與鼓山區交界，是北高雄人流最密集的商圈之一，亦為政治人物競逐曝光的戰略要地。張以理選擇在此高密度設看板，被視為一種高調宣示，試圖藉由搶攻視覺焦點，拉抬能見度，營造參選氛圍。

綠營人士指出，張的戰術可說是突破傳統地方派系的經營路線，主打「市政青年」、「都市專業」形象，力圖吸引中間與年輕選民注意。尤其瑞豐夜市混合在地與外地客群，有助提升辨識度，塑造「動起來了」的參選印象。

值得注意的是，張以理的看板策略不僅限於選區內，而是延伸至市中心地帶，凸顯他曾任青年局長的市政背景，也傳達組織與資源已成形的訊號。

黨內人士評估，若其他參選者未能及時提升曝光與基層經營強度，張的聲勢可能逐步升高，甚至在民調中形成領先。

不過，也有地方聲音指出，瑞豐夜市雖屬熱區，實則與左營、楠梓核心票源略有距離。若張以理在楠梓地區的實質耕耘不足，恐面臨「選區重心失衡」的疑慮。

目前民進黨左楠區已出現多名潛在參選人，包括現任市議員黃文志、李雅慧，前立委劉世芳辦公室副主任黃偵琳，以及曾參與反韓運動的前文化局長尹立。初選戰局呈現多腳督，競爭態勢激烈。

張以理2018年曾參選三民區市議員未當選，此番轉戰左楠，選擇在人流匯聚的瑞豐夜市高調起手，被解讀為意圖建立選戰節奏與氣勢。然而，能否從話題轉化為實質支持，仍待後續組織力與政策論述驗證。

民進黨左楠區市議員初選尚未正式啟動，但各方佈局已悄然開展。張以理這波「卡位戰」，或成為觀察此次選舉走勢的前哨信號。

高雄市青年局前局長張以理積極備戰左楠區市議員選舉，他從3月起密集設立看板，並在北高雄指標地段「瑞豐夜市」周邊設立3面大型看板。記者王勇超／攝影
高雄市青年局前局長張以理積極備戰左楠區市議員選舉，他從3月起密集設立看板，並在北高雄指標地段「瑞豐夜市」周邊設立3面大型看板。記者王勇超／攝影

瑞豐夜市 議員

延伸閱讀

疏忽接地線...看板工遭冷氣機電死 空調負責人犯過失致死罪判緩刑

國1北上高科前貨櫃車拋錨 車流回堵11公里 楠梓-岡山「紫爆」

退出高雄市長初選？ 立委許智傑高掛50面新看板回應

世壯運／宣傳看板鬧烏龍「TAIPEI」拼錯 執委會：第一時間已下架

相關新聞

高雄茂林情人谷溫泉8年花1.4億 僅局部開放挨批

高雄茂林情人谷溫泉耗時8年，總計投入1.4億元，至今只有戶外親水池跟泡腳池可使用，議員范織欽質詢感慨一個溫泉愈補愈大洞，...

高市議員選戰升溫 前青年局長張以理瑞豐夜市「卡位」

2026年市議員選舉悄然升溫！前高雄市青年局長張以理在2月請辭後，動作頻頻，積極備戰左楠區市議員選舉，他從3月起密集設立...

母愛真偉大公益親子派對18日登場 康康、方順吉熱唱

迎接慈暉5月，高雄市議員黃文益聯手民進黨高雄市黨部與在地社團、企業，將於5月18日下午2點起在六合公園盛大舉辦第3屆母愛...

看見幸福台灣／屏東…南方建設 雙喜臨門

位於國境之南的屏東縣，去年底、今年初迎來「高鐵延伸屏東計畫」、「大南方新矽谷推動方案」拍板兩大喜事，屏東縣長周春米喊話「...

看見幸福台灣／屏東縣長周春米 拚轉型科技大縣

屏東縣長周春米表示，屏東各項建設穩健向前行，經濟產業正從傳統農業大縣面臨轉型科技大縣的關鍵，推動產業及促進就業是接下來努...

高捷路竹湖內線銜接台南 市長陳其邁看好未來沙崙發展

高雄市議員陳明澤今天下午總質詢關心高捷路竹湖內北延銜接台南捷運議題，希望北延仍採取高雄重運量捷運設計，不要採台南系統。捷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。