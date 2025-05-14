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高市議員選戰升溫 前青年局長張以理瑞豐夜市「卡位」
2026年市議員選舉悄然升溫！前高雄市青年局長張以理在2月請辭後，動作頻頻，積極備戰左楠區市議員選舉，他從3月起密集設立看板，並在北高雄指標地段「瑞豐夜市」周邊設立3面大型看板，引起黨內與地方基層高度關注。
瑞豐夜市位於左營與鼓山區交界，是北高雄人流最密集的商圈之一，亦為政治人物競逐曝光的戰略要地。張以理選擇在此高密度設看板，被視為一種高調宣示，試圖藉由搶攻視覺焦點，拉抬能見度，營造參選氛圍。
綠營人士指出，張的戰術可說是突破傳統地方派系的經營路線，主打「市政青年」、「都市專業」形象，力圖吸引中間與年輕選民注意。尤其瑞豐夜市混合在地與外地客群，有助提升辨識度，塑造「動起來了」的參選印象。
值得注意的是，張以理的看板策略不僅限於選區內，而是延伸至市中心地帶，凸顯他曾任青年局長的市政背景，也傳達組織與資源已成形的訊號。
黨內人士評估，若其他參選者未能及時提升曝光與基層經營強度，張的聲勢可能逐步升高，甚至在民調中形成領先。
不過，也有地方聲音指出，瑞豐夜市雖屬熱區，實則與左營、楠梓核心票源略有距離。若張以理在楠梓地區的實質耕耘不足，恐面臨「選區重心失衡」的疑慮。
目前民進黨左楠區已出現多名潛在參選人，包括現任市議員黃文志、李雅慧，前立委劉世芳辦公室副主任黃偵琳，以及曾參與反韓運動的前文化局長尹立。初選戰局呈現多腳督，競爭態勢激烈。
張以理2018年曾參選三民區市議員未當選，此番轉戰左楠，選擇在人流匯聚的瑞豐夜市高調起手，被解讀為意圖建立選戰節奏與氣勢。然而，能否從話題轉化為實質支持，仍待後續組織力與政策論述驗證。
民進黨左楠區市議員初選尚未正式啟動，但各方佈局已悄然開展。張以理這波「卡位戰」，或成為觀察此次選舉走勢的前哨信號。
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