母愛真偉大公益親子派對18日登場 康康、方順吉熱唱

迎接慈暉5月，高雄市議員黃文益聯手民進黨高雄市黨部與在地社團、企業，將於5月18日下午2點起在六合公園盛大舉辦第3屆母愛真偉大公益親子派對，打造全家同樂盛會。

這場親子派對將由藝人康康主持，歌手方順吉壓軸，搭配在地人氣高顏值MOLLY樂團、超級紅人榜歌手施丹彤及「小阿吉仔」模仿秀，集結藝文表演、親子互動、健康諮詢與公益認養等主題。

「母愛是世上最偉大的力量，這場活動讓孩子感恩媽媽，也讓媽媽感受到溫暖」，兼任民進黨高市黨部主委的議員黃文益表示，這場活動希望傳遞家庭關懷、弱勢照顧與動保理念，邀市民屆時到場共享溫馨與歡樂。