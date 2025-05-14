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母愛真偉大公益親子派對18日登場 康康、方順吉熱唱
迎接慈暉5月，高雄市議員黃文益聯手民進黨高雄市黨部與在地社團、企業，將於5月18日下午2點起在六合公園盛大舉辦第3屆母愛真偉大公益親子派對，打造全家同樂盛會。
這場親子派對將由藝人康康主持，歌手方順吉壓軸，搭配在地人氣高顏值MOLLY樂團、超級紅人榜歌手施丹彤及「小阿吉仔」模仿秀，集結藝文表演、親子互動、健康諮詢與公益認養等主題。
「母愛是世上最偉大的力量，這場活動讓孩子感恩媽媽，也讓媽媽感受到溫暖」，兼任民進黨高市黨部主委的議員黃文益表示，這場活動希望傳遞家庭關懷、弱勢照顧與動保理念，邀市民屆時到場共享溫馨與歡樂。
親子派對規畫三大主題，親子區設有夢幻泡泡秀、造型氣球與氣墊樂園，讓孩子盡情玩耍。「媽媽放輕鬆」區提供免費肩頸按摩、美髮義剪、中醫義診與基本健檢。「友善動物．熱愛生命」區推廣流浪貓狗認養與陸龜生命教育。現場亦設有發票勸募區，中獎獎金全數捐出，讓愛心傳遞。
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