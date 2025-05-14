快訊

沙國大單推動Nvidia上揚 美股史指收復今年所有跌幅

看見幸福台灣／屏東縣長周春米 拚轉型科技大縣

經濟日報／ 記者劉星君／屏東報導
屏東縣長周春米。(屏東縣政府／提供)
屏東縣長周春米。(屏東縣政府／提供)

屏東縣長周春米表示，屏東各項建設穩健向前行，經濟產業正從傳統農業大縣面臨轉型科技大縣的關鍵，推動產業及促進就業是接下來努力的方向。

「屏東不缺水、不缺電，且日照充足，適合產業投資」，周春米說，縣內六大園區，屏東科技產業園區、屏東產業園區、屏東汽車產業園區、農業生物科技園區、內埔產業園區、屏南產業園區，產值約2,474億元，行政院將屏東縣列入「大南方新矽谷」，打造半導體S廊帶，未來更可期。  

因應未來科技產業需求，周春米說，縣府已超前部署開發計173.16公頃產業園區，加上屏東科技產業園區擴區、屏東六塊厝產業園區、屏東熱帶農業特色產業園區、殺蛇溪以南工業區，持續招商，未來預估創造逾630億元產值，提供約近萬個就業機會。積極準備中的先進科技產業進駐，團隊不鬆懈。

吸引科技產業及人才進駐深耕屏東，周春米說，產業升級，打造優質公共建設、幸福長照家園、好孕育兒津貼、文化建設等多元化政策，讓年輕人感受到屏東是有希望的地方。

推動屏東三大友善育兒暖心政策，周春米說，要成為年輕爸媽神隊友，「生育津貼加碼」、「公共托育倍增」、「學前教育優化」。生育津貼補助每名新生兒2萬元，今年起第二名以上新生兒生育津貼調升至3萬元，縣府提供孕婦價值6,000元產檢交通補助車券，及補助每人80小時到宅母嬰照護月嫂服務，價值2萬元，從生育、托育、教育幫忙把baby照顧好，讓爸爸媽媽們敢生、願意生、可以生，生了又能照顧好。

周春米說，屏東近年積極發展文化建設，藉由專業藝文場域深耕屏東藝文，引進國際級藝文活動，提升藝文能量，去年新建落成東港王船文化館、恆春文化中心民謠館，以在地的重要文化為軸心，結合多元場域運用，作為屏中、屏南的旗艦型藝文場館，落實文化平權，帶動區域觀光、產業發展。

周春米說，屏東縣是全國最早率先推動兒童表意權的縣市，聽孩子的話打造共融遊戲場，全縣27座共融遊戲場，去年推動九如巴轆公園、新埤綜合公園、萬丹公園三座大型公園建設，全場域設計無障礙為考量。

新生兒 生育 農業

延伸閱讀

核管法修正案通過！核電廠可延役20年 周春米：鴨霸粗暴

物產館母親節推花卉展 周春米：每月辦餐桌料理、市集

嘉義男住恆春旅店抽中休旅車 接到電話直呼「我不信」

屏東原鄉部落39名靈媒首度齊聚 特展揭開靈媒神秘面紗

相關新聞

高雄茂林情人谷溫泉8年花1.4億 僅局部開放挨批

高雄茂林情人谷溫泉耗時8年，總計投入1.4億元，至今只有戶外親水池跟泡腳池可使用，議員范織欽質詢感慨一個溫泉愈補愈大洞，...

看見幸福台灣／屏東…南方建設 雙喜臨門

位於國境之南的屏東縣，去年底、今年初迎來「高鐵延伸屏東計畫」、「大南方新矽谷推動方案」拍板兩大喜事，屏東縣長周春米喊話「...

看見幸福台灣／屏東縣長周春米 拚轉型科技大縣

屏東縣長周春米表示，屏東各項建設穩健向前行，經濟產業正從傳統農業大縣面臨轉型科技大縣的關鍵，推動產業及促進就業是接下來努...

高捷路竹湖內線銜接台南 市長陳其邁看好未來沙崙發展

高雄市議員陳明澤今天下午總質詢關心高捷路竹湖內北延銜接台南捷運議題，希望北延仍採取高雄重運量捷運設計，不要採台南系統。捷...

為何先花880億擴建小港才爭取南星機場? 市長陳其邁遭質疑

高雄小港國際機場發展受限，藍綠議員齊聲爭取南星計畫區規畫第二座國際機場，議員黃紹庭今天總質詢要求市府成立「南星機場推動小...

1.5公尺熱門寵物鱷遊街被捕 農業局揭飼主不現身後果

高雄市仁武區今天清晨驚見1隻長達1.5公尺的眼鏡凱門鱷在馬路上遊蕩。農業局獲報後已派人將鱷魚捕獲並安置。農業局說，眼鏡凱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。