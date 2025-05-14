看見幸福台灣／屏東縣長周春米 拚轉型科技大縣

屏東縣長周春米表示，屏東各項建設穩健向前行，經濟產業正從傳統農業大縣面臨轉型科技大縣的關鍵，推動產業及促進就業是接下來努力的方向。

「屏東不缺水、不缺電，且日照充足，適合產業投資」，周春米說，縣內六大園區，屏東科技產業園區、屏東產業園區、屏東汽車產業園區、農業生物科技園區、內埔產業園區、屏南產業園區，產值約2,474億元，行政院將屏東縣列入「大南方新矽谷」，打造半導體S廊帶，未來更可期。

因應未來科技產業需求，周春米說，縣府已超前部署開發計173.16公頃產業園區，加上屏東科技產業園區擴區、屏東六塊厝產業園區、屏東熱帶農業特色產業園區、殺蛇溪以南工業區，持續招商，未來預估創造逾630億元產值，提供約近萬個就業機會。積極準備中的先進科技產業進駐，團隊不鬆懈。

吸引科技產業及人才進駐深耕屏東，周春米說，產業升級，打造優質公共建設、幸福長照家園、好孕育兒津貼、文化建設等多元化政策，讓年輕人感受到屏東是有希望的地方。

推動屏東三大友善育兒暖心政策，周春米說，要成為年輕爸媽神隊友，「生育津貼加碼」、「公共托育倍增」、「學前教育優化」。生育津貼補助每名新生兒2萬元，今年起第二名以上新生兒生育津貼調升至3萬元，縣府提供孕婦價值6,000元產檢交通補助車券，及補助每人80小時到宅母嬰照護月嫂服務，價值2萬元，從生育、托育、教育幫忙把baby照顧好，讓爸爸媽媽們敢生、願意生、可以生，生了又能照顧好。

周春米說，屏東近年積極發展文化建設，藉由專業藝文場域深耕屏東藝文，引進國際級藝文活動，提升藝文能量，去年新建落成東港王船文化館、恆春文化中心民謠館，以在地的重要文化為軸心，結合多元場域運用，作為屏中、屏南的旗艦型藝文場館，落實文化平權，帶動區域觀光、產業發展。

周春米說，屏東縣是全國最早率先推動兒童表意權的縣市，聽孩子的話打造共融遊戲場，全縣27座共融遊戲場，去年推動九如巴轆公園、新埤綜合公園、萬丹公園三座大型公園建設，全場域設計無障礙為考量。