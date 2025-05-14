快訊

沙國大單推動Nvidia上揚 美股史指收復今年所有跌幅

看見幸福台灣／屏東…南方建設 雙喜臨門

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導
屏東 南方建設 雙喜臨門。(屏東縣政府／提供)
屏東 南方建設 雙喜臨門。(屏東縣政府／提供)

位於國境之南的屏東縣，去年底、今年初迎來「高鐵延伸屏東計畫」、「大南方新矽谷推動方案」拍板兩大喜事，屏東縣長周春米喊話「投資屏東正對時」，正全力衝刺打造希望大屏東。屏東縣在「2024縣市幸福指數大調查」中排名由2023年的第18名提升為第16。

行政院對全台灣軌道建設進行通盤檢討，其中高鐵高雄延伸屏東路線經過諸多討論，在兼顧地方需求及城市整體發展下，去年12月28日，最終拍板採高雄路線方案。

接續，行政院今年1月2日核定「大南方新矽谷推動方案」旗艦計畫，預計打造台灣AI產業生態系的S廊帶，把屏東縣列入其中；規劃以「擴算力」、「鏈場域」、「引人才」、「展應用」等四大策略布局，推動打造南部產業生活圈。兩大喜事相繼臨門，讓屏東人相當興奮。

屏東縣府為迎合「高鐵延伸案」，正積極規劃高鐵特定區都市計畫，已於今年初公告實施，請交通部優先施作高鐵屏東車站及鐵路高架化工程，縮短通車時程，期盼高鐵早日進入屏東，讓高屏生活共同圈共榮發展更完善。

屏東縣長周春米說，屏東縣在農業、觀光的基礎下，努力推動交通、文教、水利、醫療、長照、社福等各項建設，健全生活機能，再加上屏東不缺水、不缺電，縣府為積招商，已經啟動與縣內大學、技職學校的合作，培養產業人才，現在投資屏東「正對時」。

依據「2024年經濟日報縣市幸福指數大調查」，在縣市幸福指數方面，屏東縣的政府統計數據為全台第17名，民意調查結果為全台第14。幸福指數以總分44.53分，排名第16。其中，幸福座標部分，位於政府統計數據、民意調查結果皆弱縣市區。

政府統計數據部分，縣市排名第17。表現優異的項目，包括平均每人居住面積為全台第三；期待加強的項目則是健康表現較弱，零歲平均餘命為77.31歲，為全台後段班。

民意調查結果部分，縣市排名第14。表現較好的項目，包括居住條件滿意度、個人安全滿意度較佳，為全台前中段班。期待加強的項目則是環境品質滿意度較低。

幸福指數 高鐵

延伸閱讀

核管法修正案通過！核電廠可延役20年 周春米：鴨霸粗暴

物產館母親節推花卉展 周春米：每月辦餐桌料理、市集

嘉義男住恆春旅店抽中休旅車 接到電話直呼「我不信」

屏東原鄉部落39名靈媒首度齊聚 特展揭開靈媒神秘面紗

相關新聞

高雄茂林情人谷溫泉8年花1.4億 僅局部開放挨批

高雄茂林情人谷溫泉耗時8年，總計投入1.4億元，至今只有戶外親水池跟泡腳池可使用，議員范織欽質詢感慨一個溫泉愈補愈大洞，...

看見幸福台灣／屏東…南方建設 雙喜臨門

位於國境之南的屏東縣，去年底、今年初迎來「高鐵延伸屏東計畫」、「大南方新矽谷推動方案」拍板兩大喜事，屏東縣長周春米喊話「...

看見幸福台灣／屏東縣長周春米 拚轉型科技大縣

屏東縣長周春米表示，屏東各項建設穩健向前行，經濟產業正從傳統農業大縣面臨轉型科技大縣的關鍵，推動產業及促進就業是接下來努...

高捷路竹湖內線銜接台南 市長陳其邁看好未來沙崙發展

高雄市議員陳明澤今天下午總質詢關心高捷路竹湖內北延銜接台南捷運議題，希望北延仍採取高雄重運量捷運設計，不要採台南系統。捷...

為何先花880億擴建小港才爭取南星機場? 市長陳其邁遭質疑

高雄小港國際機場發展受限，藍綠議員齊聲爭取南星計畫區規畫第二座國際機場，議員黃紹庭今天總質詢要求市府成立「南星機場推動小...

1.5公尺熱門寵物鱷遊街被捕 農業局揭飼主不現身後果

高雄市仁武區今天清晨驚見1隻長達1.5公尺的眼鏡凱門鱷在馬路上遊蕩。農業局獲報後已派人將鱷魚捕獲並安置。農業局說，眼鏡凱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。