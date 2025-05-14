看見幸福台灣／屏東…南方建設 雙喜臨門

位於國境之南的屏東縣，去年底、今年初迎來「高鐵延伸屏東計畫」、「大南方新矽谷推動方案」拍板兩大喜事，屏東縣長周春米喊話「投資屏東正對時」，正全力衝刺打造希望大屏東。屏東縣在「2024縣市幸福指數大調查」中排名由2023年的第18名提升為第16。

行政院對全台灣軌道建設進行通盤檢討，其中高鐵高雄延伸屏東路線經過諸多討論，在兼顧地方需求及城市整體發展下，去年12月28日，最終拍板採高雄路線方案。

接續，行政院今年1月2日核定「大南方新矽谷推動方案」旗艦計畫，預計打造台灣AI產業生態系的S廊帶，把屏東縣列入其中；規劃以「擴算力」、「鏈場域」、「引人才」、「展應用」等四大策略布局，推動打造南部產業生活圈。兩大喜事相繼臨門，讓屏東人相當興奮。

屏東縣府為迎合「高鐵延伸案」，正積極規劃高鐵特定區都市計畫，已於今年初公告實施，請交通部優先施作高鐵屏東車站及鐵路高架化工程，縮短通車時程，期盼高鐵早日進入屏東，讓高屏生活共同圈共榮發展更完善。

屏東縣長周春米說，屏東縣在農業、觀光的基礎下，努力推動交通、文教、水利、醫療、長照、社福等各項建設，健全生活機能，再加上屏東不缺水、不缺電，縣府為積招商，已經啟動與縣內大學、技職學校的合作，培養產業人才，現在投資屏東「正對時」。

依據「2024年經濟日報縣市幸福指數大調查」，在縣市幸福指數方面，屏東縣的政府統計數據為全台第17名，民意調查結果為全台第14。幸福指數以總分44.53分，排名第16。其中，幸福座標部分，位於政府統計數據、民意調查結果皆弱縣市區。

政府統計數據部分，縣市排名第17。表現優異的項目，包括平均每人居住面積為全台第三；期待加強的項目則是健康表現較弱，零歲平均餘命為77.31歲，為全台後段班。

民意調查結果部分，縣市排名第14。表現較好的項目，包括居住條件滿意度、個人安全滿意度較佳，為全台前中段班。期待加強的項目則是環境品質滿意度較低。