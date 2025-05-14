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高雄茂林情人谷溫泉8年花1.4億 僅局部開放挨批

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
高雄茂林情人谷溫泉僅開放戶外親水池和泡腳池給遊客體驗，長期無法正式對外營運。圖／高市原民會提供
高雄茂林情人谷溫泉僅開放戶外親水池和泡腳池給遊客體驗，長期無法正式對外營運。圖／高市原民會提供

高雄茂林情人谷溫泉耗時8年，總計投入1.4億元，至今只有戶外親水池跟泡腳池可使用，議員范織欽質詢感慨一個溫泉愈補愈大洞，「從希望、失望到絕望」，不解溫泉區為何花大錢仍無法營運，要求市府努力。市長陳其邁表示，茂林很適合露營，能泡湯又露營，全台少見，會請觀光局協助把溫泉區規畫好。

觀光局表示，多次邀請專家前往會勘並提供溫泉設施及主建物改善意見，另市府去年邀集相關局處開會決議，由茂林區公所以公共造產方式辦理後續營運。未來營運後，觀光局將協助行銷宣傳。

前市長陳菊任內開始規畫情人谷溫泉，議員范織欽昨總質詢指出，中央原民會補助溫泉9635萬元、460萬元及497萬元，累計1億592萬元，市府也補助3980萬，工程累計投入1.4億元，只有看見足湯區有人使用，完工至今無法正式營運，真的讓人搞不懂，經費不能這樣隨便丟，真的太可惜了。

范織欽說，溫泉區停車場不夠、聯外道路不夠寬，常造成泡湯遊客吵架，光靠單打獨鬥，永遠走不出明天，市府除提報計畫向中央原民會爭取補助外，應該強化在地露營區、農會、餐飲業和旅行社合作，發展常態型觀光旅遊，還要加強周遭綠美化及提供配套歌舞項目，「花若盛開，蝴蝶自來」。

市長陳其邁表示，情人谷溫泉區規畫以公所為主，那邊很適合露營，洗溫泉又露營，全台很少見，預算部分會全力支持，由觀光局負擔申請經費；茂林好山好水，未來國10延伸六龜路線完工，茂林會是離高速公路最近的原民區，市府會大力推動觀光。

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