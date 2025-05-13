快訊

為哪樁？台積電晚間臨時召開重訊記者會 將出售設備

林庭謙發聲明駁散布私密照 李芷霖經紀公司回應了

台積電大方配息！首季現金股利5元 創季配息以來新高

高市彌陀海岸光廊 打造無障礙水域年底完工

中央社／ 高雄13日電

為打造身障者、銀髮族都能親近的海洋水域，高雄市海洋局規劃在彌陀區海岸光廊辦理「高雄市身心障礙水域活動體驗推廣計畫」，工程預計今年底完工。

民進黨高雄市立委邱志偉與高雄市議員林志誠等人，日前邀海委會、高雄市海洋局前往會勘並說明規劃。

海洋局指出，此案計畫總經費新台幣837.5萬元，海委會補助670萬元，補助達8成，目前經費已核定，後續海洋局將進行規劃設計作業並盡速招標，預計今年底可以完工。

邱志偉今天透過新聞稿指出，身障水域體驗計畫將打造友善設施設備，讓身障者、銀髮族無礙可以到海裡體驗SUP、獨木舟等水域遊憩活動，也能鼓勵行動不便者多出門投入戶外活動，親近大自然。

海洋局規劃在彌陀區漁會前新增無障礙停車位，針對原本的無障礙廁所規劃更完善，新增2處無障礙廁所含盥洗設備，海堤則新增無障礙坡道，在建議入水位置新增入水坡道。

海洋局表示，身障者可以在停車場停妥車輛後，自行前往下水位置體驗水上活動，體驗完畢還能到無障礙廁所自行盥洗，讓身障民眾、銀髮族長輩都能輕易親近海洋。

廁所 身障者 高雄市

延伸閱讀

邱志偉：賴總統歐戰談話 提高台灣國際視野

慈湖、大溪陵寢改為「營區」 軍方：便於管理以符時宜

邱志偉：深化台美關係 建議派重量級企業界赴美遊說

撤兩蔣陵寢儀隊？ 顧立雄：蔣方良移靈五指山遺願才是根本

相關新聞

高捷路竹湖內線銜接台南 市長陳其邁看好未來沙崙發展

高雄市議員陳明澤今天下午總質詢關心高捷路竹湖內北延銜接台南捷運議題，希望北延仍採取高雄重運量捷運設計，不要採台南系統。捷...

為何先花880億擴建小港才爭取南星機場? 市長陳其邁遭質疑

高雄小港國際機場發展受限，藍綠議員齊聲爭取南星計畫區規畫第二座國際機場，議員黃紹庭今天總質詢要求市府成立「南星機場推動小...

1.5公尺熱門寵物鱷遊街被捕 農業局揭飼主不現身後果

高雄市仁武區今天清晨驚見1隻長達1.5公尺的眼鏡凱門鱷在馬路上遊蕩。農業局獲報後已派人將鱷魚捕獲並安置。農業局說，眼鏡凱...

茂林情人谷溫泉花1.4億只泡腳 議員嘆「愈補愈大洞！」

高雄茂林情人谷溫泉耗時8年，總計投入1.4億元，只有戶外足湯區可使用，議員范織欽質詢感慨「從希望、失望到絕望」，不解溫泉...

高雄野獸出沒？黑毛動物衝入國小校園 幸未釀師生受傷

高雄市湖內區昨天上午上演動物驚奇，民眾目擊「有頭黑毛動物」在中華街上亂竄，疑似是「黑毛豬」出沒，還在湖中路闖紅燈差點被路...

影／高雄首見議員帶獵槍總質詢 陳其邁：尊重原民文化

原住民自製獵槍新辦法3月15日上路，區分為甲式及乙式兩種。高雄市原住民議員高忠德今天攜帶自製獵槍到議會總質詢，要求警局辦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。