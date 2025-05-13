高捷路竹湖內線銜接台南 市長陳其邁看好未來沙崙發展

高雄市議員陳明澤今天下午總質詢關心高捷路竹湖內北延銜接台南捷運議題，希望北延仍採取高雄重運量捷運設計，不要採台南系統。捷運局說明，高雄重運量系統會北行至嘉南藥理大學銜接轉乘。市長陳其邁認為，重運量捷運是長久之計，可以載比較多人；沙崙站的開發雖然比較晚，但未來發展潛力非常好。

台南捷運使用高架單軌、懸掛式的（Monorail）系統，跟高雄採取重運量雙軌系統不同。

議員陳明澤表示，透過捷運串連，未來高雄台南會成一日生活圈，不過捷運路竹湖內延伸線會往北延伸台南，至嘉南大學與台南系統連接，未來是否會產生衝突，為何還要興建沙崙線？

捷運工程局長吳嘉昌說，高雄系統跟台南系統銜接沒有衝突，相關細部設計正在處理，兩條路線都在整體路網內，台南基於都市歷史跟發展特性選擇Monorail輕軌系統，跟高雄紅線重運量系統不一樣，未來在營運、管理及維護上會有一些差異，針對銜接問題有開過協調會，初步結論是兩個系統會在嘉藥銜接轉乘。

陳明澤坦言，他反對台南以輕軌系統通車至湖內，希望高雄採重運量捷運往北延伸，地方要求捷運接捷運，無法接受Monorail系統。

陳其邁表示，他也主張重運量直接通車至台南，這樣比較方便，因為台南人南下不會只到路竹，也可能往南至岡山吃羊肉、壽天宮拜拜，岡山人去台南也不是只到嘉藥，重運量是長久之計。其次，沙崙以後發展有未來性，南科三期也可能規畫在沙崙，以後是高科技重鎮，從台南高鐵站到湖內、路竹、路科，整個科學園區串在一起，對鄉親方便。