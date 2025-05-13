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老齡化長照產業熱門 屏縣辦徵才會釋出400餘職缺

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣政府今日於大仁科技大學舉辦「2025屏東長照徵才博覽會」，吸引50家長照機構入校設攤聯合徵才，釋出超過400個職缺。記者潘奕言／攝影
屏東縣政府今日於大仁科技大學舉辦「2025屏東長照徵才博覽會」，吸引50家長照機構入校設攤聯合徵才，釋出超過400個職缺。記者潘奕言／攝影

為了促進屏東縣長照產業發展並滿足機構人才需求，屏東縣政府今日於大仁科技大學舉辦「2025屏東長照徵才博覽會」，吸引50家長照機構入校設攤聯合徵才，釋出超過400個職缺，並邀請台南、高雄、屏東等地6所相關科系學生參與。

縣府長期照護處表示，去年屏東縣高齡人口比率已達21.21%，相關需求年年升高，但從業人力的補充卻趕不上需求，因此與50家在地長照機構聯合徴才，除了照顧服務員、護理師、社工外，還有藥師、營養師、物理治療師、廚師、財務、行政人員等職缺，歡迎畢業生或求職民眾一起加入長照服務。

活動現場邀請5名年輕的現職工作者，包括護理師、照服員及社工人員，服務年資從1年至7年不等，現場分享投入長照工作的初衷、工作日常與職涯發展，及在照顧長輩的同時從長輩身上學習與成長，讓有興趣投入長照的新鮮人對此行業有更深入的瞭解。

縣長周春米表示，屏東是全國唯一設立長照處的縣市，並在去年5月成立「長照生力軍產官學交流平台」，整合府內與各界資源。她說，長照需透過各界共同投入，感謝多所學校、機構與相關協會參與，一同培育人才、補足人力。

為了讓更多新血加入長照，此次除媒合縣內50家長照機構，提供400個職缺，並邀請大仁科大、慈惠護專、美和科大、高雄輔英、育英醫專及台南護專等6所學校，希望讓更多同學深入了解長照產業。

長照處表示，有長照服務需求的民眾可撥打1966洽詢，或是搜尋長照處官網、FB及IG獲得最新長照相關資訊。

屏東縣政府今日於大仁科技大學舉辦「2025屏東長照徵才博覽會」，吸引50家長照機構入校設攤聯合徵才，釋出超過400個職缺。記者潘奕言／攝影
屏東縣政府今日於大仁科技大學舉辦「2025屏東長照徵才博覽會」，吸引50家長照機構入校設攤聯合徵才，釋出超過400個職缺。記者潘奕言／攝影
屏東縣政府今日於大仁科技大學舉辦「2025屏東長照徵才博覽會」，吸引50家長照機構入校設攤聯合徵才，釋出超過400個職缺。記者潘奕言／攝影
屏東縣政府今日於大仁科技大學舉辦「2025屏東長照徵才博覽會」，吸引50家長照機構入校設攤聯合徵才，釋出超過400個職缺。記者潘奕言／攝影

職缺 長照

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