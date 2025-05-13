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生技中心台南成立辦公室 強化南台灣生醫產業平衡發展

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
生技中心台南成立辦公室，強化南台灣生醫產業發展。記者周宗禎／攝影
生技中心台南成立辦公室，強化南台灣生醫產業發展。記者周宗禎／攝影

經濟部與業界成立的財團法人生物技術開發中心，在台南沙崙智慧綠能科學城成立南部辦公室，下午揭牌宣告由北向南擴展，推動南台灣新藥開發、病毒載體等發展，要「強化南台灣生醫產業發展與區域平衡」。

南部辦公室將鎖定生技醫藥、醫療器材、應用生技三大領域提供多元服務，協助引進研發人才，包含臨床前研究與委託研發，AI輔助藥物開發與資料分析支援，國際鏈結與策略夥伴媒合，創新技術法規輔導、商品產業化推進。

尤其精準健康大數據整合與應用平台建置，透過與成大、高醫、中山等南部學研單位以及南科奇美醫院、高醫岡山智慧醫院等醫療場域擴大合作，深化南部醫療特色並整合在地醫療資源。

生技中心因應政府「精準健康戰略產業」以及「大南方新矽谷推動方案」政策，服務嘉義、台南、高雄與屏東四大縣市產學研醫基礎與特色醫療能量，提示發展生技產業的強大潛力。

生技中心去年起承接南部精準健康產業推動服務平台計畫，要強化南部「智慧健康產業聚落」地位。南部辦公室將發揮「橋接創新市場」、「串聯南北資源」、「鏈結國際商機」角色，將北部園區豐沛資源如國家生技研究園區等與南部在地需求鏈結，打造台灣成為創新研發的生技S型廊帶。

生技中心董事長涂醒哲表示，南部辦公室設立不只是服務據點延伸，更是將中心研究創新與產業拓銷的資源向南轉移重要象徵。未來將結合全球領導大廠如AMD、Google與國內廠商如思捷優達、捷絡生醫等推進AI大數據在生技醫藥開發的創新應用，力促南臺灣成為AI+Bio的實驗場域。

生技中心副執行長黃千岳指出，南部辦公室有三大策略方向提升服務：第一是北水南引，移植核心平台研發技術、商品加值、國際推廣與人才培育經驗，提供產學研醫一條龍整合服務，加速中南部生技醫藥產品開發與商品化。

第二結合多元AI藥物開發平台，協助南部廠商導入AI開發工具，加快智慧醫療創新產品上市。第三軟硬整合對接國際科技巨擘如AMD、Google等南部研發據點，與在地智慧醫院與產學研單位合作，並進行場域驗證與技術整合，構建智慧健康創新聚落。

生技中心台南成立辦公室，強化南台灣生醫產業發展。記者周宗禎／攝影
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台南 生技 辦公室

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