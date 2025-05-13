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為何先花880億擴建小港才爭取南星機場? 市長陳其邁遭質疑

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市議員黃紹庭建議市府成立「南星機場推動小組」，盡快爭取設置，陳其邁允諾，會即刻啟動推動小組。記者徐白櫻／翻攝
高雄市議員黃紹庭建議市府成立「南星機場推動小組」，盡快爭取設置，陳其邁允諾，會即刻啟動推動小組。記者徐白櫻／翻攝

高雄小港國際機場發展受限，藍綠議員齊聲爭取南星計畫區規畫第二座國際機場，議員黃紹庭今天總質詢要求市府成立「南星機場推動小組」，盡快爭取設置。陳其邁回應，半導體很多設備廠商靠用空運，目前只能仰賴桃園機場，高雄的交通條件最好，即刻成立推動小組，傳達地方心聲。

除爭取設置南星機場外，議員黃紹庭也質疑，既然早知道小港機場有腹地太小及宵禁問題，飛機無法24小時起降，為何在中央花16年時間、編列880億元擴建小港機場之後，市府去年11月才向行政院長卓榮泰爭取南星機場。

陳其邁說，5年前討論南星機場意義不大，因為當時產業還沒發展，從今年開始，台積電2奈米量產、接下來可能1.4奈米也在高雄，對半導體產業來說，南部會是發展非常快速的區域，空運需求很大。

議員黃紹庭質詢指出，高雄小港機場貨運量從一年8萬噸腰斬至去年只剩4萬多噸，反觀桃園機場貨運量227萬噸，占比高達98％，去年南科348公噸產品透過桃園運輸國外、高雄小港僅占59公噸，沒道理南部生產的晶圓或資通訊產品要先搭高鐵，再搭飛機去國外，市府應即刻成立南星機場推動小組。

陳其邁說，高雄小港機場沒倉庫也沒有機隊，所以貨運量很少，若所有貨運全集中桃園，會造成交通非常大的負擔。此外，南星計畫區外海1千公頃土地、約水深30公尺近海地區適合發展機場，另方面屏東會有空域問題，飛機降落起飛會遇到大山，長遠來看，高雄是最好的選擇，數月來跟產業界溝通後，他們都非常期待 。

黃紹庭也追問南星機場設置時程，希望在陳其邁任內定案。陳其邁回應「這我沒把握」，全案需要中央主導，就像他當年不敢說台積電會來高雄一樣，希望外界給他時間努力。

高雄市議員黃紹庭建議市府成立「南星機場推動小組」，盡快爭取設置，陳其邁允諾，會即刻啟動推動小組。圖／高市府提供
高雄市議員黃紹庭建議市府成立「南星機場推動小組」，盡快爭取設置，陳其邁允諾，會即刻啟動推動小組。圖／高市府提供

小港機場 桃園機場 陳其邁

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