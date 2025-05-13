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屏東移動監視器抓亂丟垃圾 已設60台年底前加100支

中央社／ 屏東縣13日電

為遏止亂丟垃圾，屏縣府環保局已針對髒亂熱點，架設60台移動式監視器蒐證，去年1月迄今已告發1925件；今年底前預計再加裝100支監視器，強力取締，維護環境整潔。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，追查取締亂丟垃圾過程發現，近期隨意棄置垃圾於分隔島及河川沿岸的情形多，其中違規者不乏外籍人士，造成清潔隊工作負荷倍增，常發生清潔人員穿梭交通要道、攀爬河岸撿拾垃圾，還有民眾直接將垃圾拋出車外，破壞市容。

為遏止用路人亂丟垃圾歪風，環保局已針對亂丟垃圾髒亂熱點，如分隔島、十字路口及人煙罕至河岸，架設60台移動式監視器蒐證，查證有亂丟垃圾事實，可依違反廢棄物清理法開罰新台幣1200元至6000元罰鍰。

屏縣府環保局表示，統計去年1月迄今共告發1925件，裁罰金額逾26萬元；另外，主動巡查所轄土地力求環境整潔，對明顯疏於管理、散置垃圾的道路管理機關祭出2張罰單。

環保局強調，今年底前將再加裝100支監視器布下天羅地網，強力取締，同時也鼓勵民眾主動關心周遭環境，如家戶或車上行車紀錄器錄到亂丟垃圾影像，勇於提供給環保局告發取締。

環保局呼籲，民眾應發揮公德心，妥善保管自己垃圾，依垃圾車清運時間與分類規定丟棄；另外，外籍人士同樣受法令約束，雇主應對所聘僱移工加強宣導與約束。

屏東縣政府 環保局 監視器

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