1.5公尺熱門寵物鱷遊街被捕 農業局揭飼主不現身後果

高雄市仁武區今天清晨驚見1隻長達1.5公尺的眼鏡凱門鱷在馬路上遊蕩。農業局獲報後已派人將鱷魚捕獲並安置。農業局說，眼鏡凱門鱷是熱門寵物，若無飼主出面認領，將送交動物園，飼主最高可罰1萬5000元。

農業局今天清晨4時46分接獲通報，指出仁武區澄觀路與大智路口有鱷魚出沒，立即派遣委外廠商處理，於5時32分成功將其捕獲。該鱷魚經確認為外來種「眼鏡凱門鱷」，體長約150公分，暫時安置在特定場所等待飼主認領。

農業局說，眼鏡凱門鱷雖為寵物市場熱門品種，此次逸逃個體性情兇猛，捕捉過程中雖以膠帶綑綁嘴部與四肢，捕鱷人員仍驚呼「心驚膽顫」，僅敢趁鱷魚無法動彈時，拍下短短幾秒鐘的畫面。

根據「動物保護法」，飼主未妥善管理導致動物逸逃，可罰新台幣3000元以上1萬5000元以下罰鍰。農業局表示，這起事件尚未釀成傷害，後續將持續追查飼主身分。若遲遲無人出面認領，該鱷魚將交由動物園妥善照養。