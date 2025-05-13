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茂林情人谷溫泉花1.4億只泡腳 議員嘆「愈補愈大洞！」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市議員范織欽不滿茂林情人谷溫泉投注很多資源仍無法正常營運，市長陳其邁會請觀光局全力協助。記者徐白櫻／翻攝
高市議員范織欽不滿茂林情人谷溫泉投注很多資源仍無法正常營運，市長陳其邁會請觀光局全力協助。記者徐白櫻／翻攝

高雄茂林情人溫泉耗時8年，總計投入1.4億元，只有戶外足湯區可使用，議員范織欽質詢感慨「從希望、失望到絕望」，不解溫泉區為何花大錢無法營運，市府要努力。市長陳其邁表示，茂林很適合露營，能泡湯又露營，全台少見，會請觀光局協助把溫泉區規畫好。

前市長陳菊任內開始規畫情人谷溫泉，議員范織欽今天總質詢指出，中央原民會補助溫泉9635萬元、460萬元及497萬元，累計1億592萬元，市府也補助3980萬，總共投入1億4572萬元。

「一個溫泉竟然愈補愈大洞！」范織欽指出，茂林情人溫泉從2017年至今，工程累計投入1.4億元，只有看見足湯區有人使用，完工至今無法正式營運，真的讓人搞不懂，經費不能這樣隨便丟，真的太可惜了。

范織欽說，溫泉區停車場不夠、聯外道路不夠寬，常造成泡湯遊客吵架，光靠單打獨鬥，永遠走不出明天，市府除提報計畫向中央原民會爭取補助外，應該強化在地露營區、農會、餐飲業和旅行社合作，發展常態型觀光旅遊，還要加強周遭綠美化及提供配套歌舞項目，「花若盛開、蝴蝶自來」。

市長陳其邁表示，情人谷溫泉區規畫以公所為主，那邊很適合露營， 洗溫泉又露營，全台很少見，預算部分會全力支持，由觀光局負擔申請經費；茂林好山好水，未來國10延伸六龜路線完工，茂林會是離高速公路最近的原民區，市府會大力推動觀光。

高雄茂林情人谷溫泉從2017年開始規畫，總共累計1.4億元，議員范織欽不滿「愈補愈大洞」，只有戶外足湯區可使用。記者徐白櫻／翻攝
高雄茂林情人谷溫泉從2017年開始規畫，總共累計1.4億元，議員范織欽不滿「愈補愈大洞」，只有戶外足湯區可使用。記者徐白櫻／翻攝
高雄茂林情人谷溫泉從2017年開始規畫，總共累計1.4億元，議員范織欽不滿「愈補愈大洞」，僅戶外足湯區可使用。記者徐白櫻／翻攝
高雄茂林情人谷溫泉從2017年開始規畫，總共累計1.4億元，議員范織欽不滿「愈補愈大洞」，僅戶外足湯區可使用。記者徐白櫻／翻攝

情人 溫泉 露營區

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