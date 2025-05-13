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響應518國際博物館日 屏縣王船文化館舉辦「博物館冒險王」活動

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導

響應518國際博物館日，屏東縣政府5月17、18日於屏東縣王船文化館舉辦「博物館冒險王」活動，串聯縣內地方文化館推出上百場免費體驗活動與限定工作坊，鼓勵大小朋友走進文化場域，透過手作、闖關、親子互動，打造沉浸式文化體驗。

屏東縣政府文化處表示，屏菸1936文化基地的市集品牌「金葉俱樂部」移師東港，打造國際博物館日限定活動「博物館冒險王」，同時為推動大眾親近博物館與地方文化館，王船文化館與屏菸配合518博物館日當天免費參觀。

去年大受好評的「博物館探險趣」及「博樂PLAYER手作坊」，今年也串連多間館舍，如屏東縣王船文化館、獅子鄉文物陳列館、潮州日式歷史建築文化園區、來義鄉原住民文物館、霧臺鄉魯凱族文物館、屏東縣客家文化中心、屏東戲曲故事館等，推出多元的手作體驗課程，有體驗東港傳統信仰的彩繪面具。

象徵部落文化的太陽紋胸針、連杯或手紋鑰匙圈，及手鍊串珠體驗；感受客家文化與節氣生活連結的有機艾草香包；用環保創意探索的吸管及編織藝術體驗；走進傳統戲曲美學的彩繪布袋戲偶等，帶領大小朋友展開一場結合文化、冒險與趣味的探索之旅。

活動現場也設有金葉小怪獸主題裝置拍照區，及結合街頭雜耍與聲音互動的「轉角博物館」演出，市集全區免費入場。

另在5月17日晚上7點30分由波蘭薩克斯風手Sylwester Ostrowski與美國靈魂嗓音Dorrey Lin Lyles領軍的跨國爵士樂團，於王船文化館1樓大廳帶來精采動人的爵士音樂會，當日將延長開放至晚間9點，邀請民眾來趟東港享受藝文、美食與市集之旅。

博物館 客家文化 東港

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