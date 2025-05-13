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高雄野獸出沒？黑毛動物衝入國小校園 幸未釀師生受傷

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
湖內街頭出現「黑色動物」在馬路上亂竄，差點被路過的車輛撞上輾過。記者巫鴻瑋／翻攝
湖內街頭出現「黑色動物」在馬路上亂竄，差點被路過的車輛撞上輾過。記者巫鴻瑋／翻攝

高雄市湖內區昨天上午上演動物驚奇，民眾目擊「有頭黑毛動物」在中華街上亂竄，疑似是「黑毛豬」出沒，還在湖中路闖紅燈差點被路過的汽機車撞上，最後更跑進明宗國小校園，隨後不見蹤影，因野豬亂竄恐怕會造成民眾危害，警方也不排除是民眾家中飼養逃出，正調閱監視器釐清。

據了解，民眾目擊黑毛豬出沒的位置就位於海埔、公館一帶，昨天上午7時許，這頭亂竄的黑毛豬先是出現在中華街上向北逃竄，隨後更在湖中路時闖紅燈，差點就被汽機車輾過，但牠僥倖躲過一劫，「鑽車縫」迅速穿越馬路，連路過的機車騎士都看傻眼。

黑毛豬之後又跑進明宗國小校園，雖當時黑豬在校園亂逛，不過因黑豬只在操場狂奔，而當時並沒有學生在操場與黑豬迎面碰上，因此並未造成師生受傷。

校方也表示，當下那隻「動物」是自行離去，但因為跑得實在太快，也看不清楚到底是什麼動物，所幸師生都未受驚擾、無人受傷。

湖內警分局懷疑，這頭動物正是一隻黑毛豬，但是否是野生的豬隻仍無法確認，也不排除是民眾家中的寵物，或是地方的養豬場不慎逃逸，警方為避免豬隻繼續亂竄傷人，將持續調閱監視器釐清，若確定是由民眾所飼養，將進行舉發開罰。

動物 野豬 闖紅燈

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