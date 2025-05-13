影／高雄首見議員帶獵槍總質詢 陳其邁：尊重原民文化

原住民自製獵槍新辦法3月15日上路，區分為甲式及乙式兩種。高雄市原住民議員高忠德今天攜帶自製獵槍到議會總質詢，要求警局辦說明會加強宣導新法規細節。警察局長林炎田表示，內部已辦53場次職員專案會議，六龜及旗山警分局6月將辦通盤說明會。對於議員帶獵槍舉動，陳其邁表示尊重。

高忠德是市議會首位攜帶獵槍質詢的議員，質詢開始前，議長康裕成說，議事規則沒限制議員攜帶道具質詢，基於尊重原住民立場允許獵槍進議場，但需要攜帶獵槍執照、包裹妥當、不能裝底火產生安全疑慮。

高忠德回憶，他從7歲開始跟著父親去山上狩獵，父親給他一把番刀，然後叫他先睡覺，因為怕天黑，所以拚命烤火。高強調，獵槍文化對原住民很重要，高雄市有444枝自製獵槍登記在案，「原住民漁民自製獵槍魚槍許可及管理辦法」3月15日上路，警局要有相關說明。

警察局長林炎田表示，甲式是內政部公告22種槍枝、子彈有9種，乙式是自製，用喜得釘做火藥，但要經過國防部的安全檢測，甲式每人一枝、乙式每人兩枝。

此外，獵槍要向派出所申請、警察局檢驗合格及呈報警政署列管，舊式獵槍可繼續使用沒有期限，為讓員警了解甲式及乙式申請流程，內部已辦53場次職員專案會議，另請六龜及旗山警分局6月會舉辦通盤說明會。

針對槍枝管理部分，高忠德說，若把獵槍放到派出所保管，感覺不像獵人，新北市集中管理，高雄市的管理方式為何？林炎田回應，持有人可自己決定自己保管或集中管理，完全尊重當事人的意見，不過持槍人若要自主管理，需要有槍櫃、警鈴及監視器，就像警械一樣。

市長陳其邁表示，獵槍是原住民，尤其是布農族的朋友，文化傳承的一部分，給予充分尊重。