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高雄街頭現「150公分」鱷魚 網友驚呼：這裡是亞馬遜嗎？

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高雄街頭現150公分鱷魚 網友驚呼：這裡是亞馬遜嗎？

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
1隻長約1.5公尺的鱷魚今天清晨出現在仁武區大智路與澄觀路口，嚇壞目擊民眾。圖／翻攝自{仁武人}※大小事
1隻長約1.5公尺的鱷魚今天清晨出現在仁武區大智路與澄觀路口，嚇壞目擊民眾。圖／翻攝自{仁武人}※大小事

1隻長約1.5公尺的鱷魚今天清晨出現在仁武區大智路與澄觀路口，嚇壞目擊民眾。高雄市農業局說，已將鱷魚捕捉，初步研判是寵物鱷，目前暫收容，待飼主來認領。

高雄街頭出現鱷魚，引起網友熱議。有人說遠遠看到「一個皮包在路上爬」、「還以為我眼花了，結果真的是鱷魚」、「仁武是寶地，什麼都有」、「誰家的鱷魚逃家了，快來認領！」也有人幽默表示「鱷魚出門看日出」、「比貓還會跑出門」，畫面感十足。

高雄市農業局表示，今天凌晨4時46分接獲民眾通報，指出仁武區澄觀路出現疑似鱷魚的野生動物，委外處理人員於5時32分到場，順利將鱷魚帶離。

農業局說，經鑑定，該鱷魚為眼鏡凱門鱷，體長約150公分，現已安置於特定場所。農業局也提醒民眾，若發現不明野生動物，應避免靠近，並儘速通報119或1999市民專線，由專業單位協助處理，以確保人畜安全。

1隻長約1.5公尺的鱷魚今天清晨出現在仁武區大智路與澄觀路口，嚇壞目擊民眾。圖／翻攝自{仁武人}※大小事
1隻長約1.5公尺的鱷魚今天清晨出現在仁武區大智路與澄觀路口，嚇壞目擊民眾。圖／翻攝自{仁武人}※大小事
農業局已將鱷魚捕捉，初步研判是寵物鱷，目前暫收容，待飼主來認領。圖／農業局提供
農業局已將鱷魚捕捉，初步研判是寵物鱷，目前暫收容，待飼主來認領。圖／農業局提供

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