高雄街頭現150公分鱷魚 網友驚呼：這裡是亞馬遜嗎？

1隻長約1.5公尺的鱷魚今天清晨出現在仁武區大智路與澄觀路口，嚇壞目擊民眾。高雄市農業局說，已將鱷魚捕捉，初步研判是寵物鱷，目前暫收容，待飼主來認領。

高雄街頭出現鱷魚，引起網友熱議。有人說遠遠看到「一個皮包在路上爬」、「還以為我眼花了，結果真的是鱷魚」、「仁武是寶地，什麼都有」、「誰家的鱷魚逃家了，快來認領！」也有人幽默表示「鱷魚出門看日出」、「比貓還會跑出門」，畫面感十足。

高雄市農業局表示，今天凌晨4時46分接獲民眾通報，指出仁武區澄觀路出現疑似鱷魚的野生動物，委外處理人員於5時32分到場，順利將鱷魚帶離。