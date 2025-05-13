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影／2025澎湖國際海上花火節 海上超跑遊艇奔澎湖…不同角度賞煙花

聯合報／ 記者林保光／澎湖即時報導
海上超跑業者趁澎湖花火節，推出海上超跑行程。圖／艇萌玩家提供
海上超跑業者趁澎湖花火節，推出海上超跑行程。圖／艇萌玩家提供

2025年澎湖國際海上花火節，5月5日至7月29日登場，國內遊艇業者抓住旅遊商機，趁花火節在澎湖推出飆速航線、套裝航線以及澎湖花火節三大主題航線，讓民眾搭乘遊艇超跑，從海上欣賞煙火秀。

海上超跑遊艇去年在高雄愛河灣首度亮相，引起關注，趁澎湖花火節推出限定航線，配合煙火施放日期，在晚上8點30分從澎湖亞果碼頭出發，沿途遠眺西瀛虹橋、重光媽祖銅像及澎湖港灣風景，並停泊水域，從海上欣賞煙火展演。航程時間約1小時，包船價8800元。

業者推出的文化體驗套裝航線，航程中停靠海上皇宮海洋牧場，享用鮮美海鮮粥及牡蠣大餐，航程約3小時，包船價5888元。

偏好在地文化體驗的則不能，航程中停靠海上皇宮海洋牧場，享用鮮美豐盛的海鮮粥及牡蠣大餐，而且全部無限量供應，讓遊客想吃多少就吃多少，航程時間約3小時，包船價5888元。另推出飆速航線，可沿途眺望澎湖著名地標，航程中以飆速讓乘客感受超跑般的極速快感，全程時間30分鐘，包船價4800元。

艇萌玩家執行長張鴻文表示，澎湖擁有得天獨厚的自然景觀、豐富的海洋生態資源及歷史古蹟文化，除了沙灘、摩托車，還有很多值得探索的旅遊玩法，這次把遊艇超跑從高雄帶到澎湖，從海上以不同視角欣賞煙火，希望能為澎湖觀光注入更多元的可能，這三大主題航線，昨天起開放預約。

澎湖 航線 遊艇

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