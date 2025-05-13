南橫桃源國中位處土石流潛勢區 陳其邁：評估應遷校

高雄南橫山區桃源國中校地小、沒有操場，議員高忠德總質詢爭取公有地設置操場。市長陳其邁說，南橫公路勤和路段常因豪雨中斷交通，桃源國中位處土石流潛勢區，各單位會勘結論是建議遷校，會跟中央協調，找尋永久校地及運動場。

高雄原民議員高忠德關切桃源國中操場，以及受少子化影響，樟山國小梅山分校廢址及復興分校閒置問題。高忠德說，梅山分校往社區化規畫，但國小跑道損壞不利社區居民運動，希望市府協助爭取經費整修。

祕書長郭添貴指出，運發局已去學校會勘，約需要650萬元整修經費，準備跟中央爭取預算，會請公所趕快提報計畫。

不過市長陳其邁認為，梅山分校若有650萬元整修經費，可以思考把錢移為校舍整修，轉型當青年旅館或社區旅遊中心，或許效果更好，可以進一步討論，最後用途以尊重部落意見為主。

針對桃源國中問題，市長陳其邁答詢表示，行政院長卓榮泰跟市府同仁會勘，結論是桃源國中應該要遷校，因為學校位於土石流潛勢區，颱風一來就會發布黃色警戒，學校對面是荖濃溪溪流匯集處，水流湍急、非常不穩定，汛期一來，學校運動場一年可能要改好幾次，會跟中央協調，為桃源國中找尋永久校地及運動場。