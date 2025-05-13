30戶配合就差你？高雄推動下水道接管 後巷違建成絆腳石

高雄市推動污水下水道建設進入強制接管階段，但老舊市區因歷年違建、後巷髒亂，施工困難重重。水利局鎖定苓雅區廣東二路2巷及26巷進行強制拆除宣導，仍有住戶拒不退讓，遭工務局違建大隊依法列管，並在今年2月至4月分批執行違建拆除。水利局說，雖仍有人抱怨「沒給緩衝時間」，但多數住戶都支持污水接管，盼後巷惡臭亂象早日改善。

廣東二路2巷、26巷住戶在屋後加蓋廚房或廁所的違建，因長年占用後巷空間，嚴重妨礙污水管線接設與後續維修。水利局1年多前就與住戶協調，里長也出面勸說，但仍有3戶未能配合自行退縮，最終由最終由工務局違建大隊確認違建事實後，分別於2月21日、24日開立違建處分書，並於3月18日、21日與4月1日依法拆除。

據了解，當地居民為了配合市府後巷接管政策，早有30多戶配合拆除，僅剩3戶遲遲不願拆除，這次拆除作業進行時，仍有人抱怨「至少給個過渡期」，但多數住戶卻認為過去後巷環境惡劣、有時惡臭難聞，甚至還會孳生登革熱病媒蚊，「30幾戶都願意配合拆，不能讓少數人拖延」。

污水用戶接管率是城市進步的重要指標，至今年1月，高雄全市接管率已達50.85%。為提升用戶接管率，改善後巷藏污納垢的環境，目前由政府免費協助施工，條件是須保留施工維護空間，單側排水需75公分，雙側則需80公分，高度結構也需安全無虞，以免遭查報列為違建優先拆除對象。

水利局說，未接管戶若經市政府依法公告為下水道可使用地區，6個月內不與下水道聯接使用者，將處1萬至10萬元間罰鍰，希望住戶體諒市政推動艱難，共同營造整潔安全的生活環境。