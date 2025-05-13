聽新聞
0:00 / 0:00
影／扯！仁武欣高配氣加壓站傳瓦斯洩漏 高市環保局：已控制
高雄市今早傳出瓦斯外洩事故，臭味瀰漫多個行政區，追查發現仁武鳳仁路欣高瓦斯配氣加壓站故障，導致瓦斯異味洩漏，欣高公司緊急派人止漏，已初步獲控制，環保局將依法裁處10萬到500萬元罰鍰，並持續派員監測。
環保局今早接獲多起瓦斯異味檢舉案件，臭味遍及左營、鼓山、仁武、鳳山區等都聞到濃濃瓦斯氣味，不少民眾以為自家瓦斯漏氣，檢查廚房瓦斯沒關好，但關了氣味還不散，還有人以為是車子漏油，就是找不出味道從哪來，只好打119電話報案，就怕不慎氣爆。
臉書社團「仁武人大小事」則有網友反映昨天晚上就飄出味道，網友說「一早誤以為瓦斯沒關好也檢查瓦斯有關」、「左營蓮池潭這味道超級重，非常擔心」、「左營華夏路都聞到」、「整路的，味道都飛到民族路台糖加油站哪裡都聞的到」。
網友紛紛表示，「這樣很誇張餒，仁武飄到左營來」、「漏到整個北高都能聞到，扯」、「這真的太離譜了，我從仁武到了左營自由路都還聞的到」。
環保局追查揪出仁武鳳仁路欣高瓦斯加壓站臭氣外洩，已立即要求關閉，環保局表示，因欣高配氣加壓站壓力錶頭故障導致瓦斯洩漏，已違反相關規定，將依法開罰，並持續派員監測環境。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言