影／扯！仁武欣高配氣加壓站傳瓦斯洩漏 高市環保局：已控制　

高雄市今早傳出瓦斯外洩事故，臭味瀰漫多個行政區，追查發現仁武鳳仁路欣高瓦斯配氣加壓站故障，導致瓦斯異味洩漏，欣高公司緊急派人止漏，已初步獲控制，環保局將依法裁處10萬到500萬元罰鍰，並持續派員監測。

環保局今早接獲多起瓦斯異味檢舉案件，臭味遍及左營、鼓山、仁武、鳳山區等都聞到濃濃瓦斯氣味，不少民眾以為自家瓦斯漏氣，檢查廚房瓦斯沒關好，但關了氣味還不散，還有人以為是車子漏油，就是找不出味道從哪來，只好打119電話報案，就怕不慎氣爆。

臉書社團「仁武人大小事」則有網友反映昨天晚上就飄出味道，網友說「一早誤以為瓦斯沒關好也檢查瓦斯有關」、「左營蓮池潭這味道超級重，非常擔心」、「左營華夏路都聞到」、「整路的，味道都飛到民族路台糖加油站哪裡都聞的到」。

網友紛紛表示，「這樣很誇張餒，仁武飄到左營來」、「漏到整個北高都能聞到，扯」、「這真的太離譜了，我從仁武到了左營自由路都還聞的到」。