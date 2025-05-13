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高雄市區飄瓦斯味勾起氣爆恐怖經驗 臭味源頭找到了

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
高雄市環保局派員稽查，確認為欣高石油氣公司，後續將依違反空污法規定開罰。高雄市消防局提供
高雄市環保局派員稽查，確認為欣高石油氣公司，後續將依違反空污法規定開罰。高雄市消防局提供

高雄市區今天清晨傳出濃濃瓦斯味，民眾嚇得報案，消防人員到場檢查後，確認為欣高石油氣公司的溴劑壓力表頭洩漏，後續交由瓦斯公司人員及經發局處理。

網友在社群上分享，三民區、鼓山區、仁武區今天一早散發濃濃瓦斯味，紛紛嚇得詢問「有人覺得早上高雄市都有一個瓦斯味嗎？」、「高雄今天臭臭的」、「一大早空氣都是瓦斯味」、「聯想到氣爆那一天」。

消防在5時06分獲報後，出動3車6人前往仁武區鳳仁路異味查看，發現是瓦斯公司溴劑壓力表頭洩漏，無人員受傷，由消防人員在場監控。

高雄市環保局表示，今早接獲多起瓦斯外洩通報，經派員稽查，為欣高瓦斯在仁武區鳳仁路上的配氣站嗅劑壓力表頭故障洩漏，導致產生瓦斯異味，後續將依違反空污法規定開罰。

高雄市環保局派員稽查，後續將依違反空污法規定開罰。高雄市環保局提供
高雄市環保局派員稽查，後續將依違反空污法規定開罰。高雄市環保局提供

壓力 消防人員 高雄市

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