聽新聞
0:00 / 0:00
高雄市區飄瓦斯味勾起氣爆恐怖經驗 臭味源頭找到了
高雄市區今天清晨傳出濃濃瓦斯味，民眾嚇得報案，消防人員到場檢查後，確認為欣高石油氣公司的溴劑壓力表頭洩漏，後續交由瓦斯公司人員及經發局處理。
網友在社群上分享，三民區、鼓山區、仁武區今天一早散發濃濃瓦斯味，紛紛嚇得詢問「有人覺得早上高雄市都有一個瓦斯味嗎？」、「高雄今天臭臭的」、「一大早空氣都是瓦斯味」、「聯想到氣爆那一天」。
消防在5時06分獲報後，出動3車6人前往仁武區鳳仁路異味查看，發現是瓦斯公司溴劑壓力表頭洩漏，無人員受傷，由消防人員在場監控。
高雄市環保局表示，今早接獲多起瓦斯外洩通報，經派員稽查，為欣高瓦斯在仁武區鳳仁路上的配氣站嗅劑壓力表頭故障洩漏，導致產生瓦斯異味，後續將依違反空污法規定開罰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言