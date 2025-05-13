快訊

三星Galaxy S25 Edge定價3萬7900元起！今起限量預購送容量升級、好禮一次看

高雄街頭現「150公分」鱷魚 網友驚呼：這裡是亞馬遜嗎？

擬收卡達「飛行宮殿」當空軍一號惹議 川普：不收免費飛機「愚蠢」

聽新聞
0:00 / 0:00

金城國中段考考題有不雅字 教師請假 校長致歉

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導

金門縣金城國中段考出現「精液豆漿」、「綠茶婊」等不雅詞彙，引發軒然大波，當事人翁姓教師本月9日已請假。教育處說，將視調查報告決定懲處，若確認違反性平，最重可取消教師資格。校長謝志偉昨致歉，強調調查委員一律外聘，絕不包庇。

據了解，37歲翁姓教師父母皆為退休教師。親友透露，翁從師大畢業即任教，可能因社會歷練不足導致命題惹爭議。校內同僚說，翁教學認真但作風獨特，平日熱中健身，與學生關係親近，但學生評價兩極。

校內人士透露，翁被約談時強調「教育自主」，認為基於教學評量需求出題；校長謝志偉直言「你過頭了」，提醒教學應該分級。很多教師得知後，感覺翁無悔意。

因命題風波，翁教師也遭起底，有人稱他2023年曾獲金門縣府「10年資深優良教師」，去年曾參與對岸節目稱廈門為「祖地」，也有家長投訴翁姓教師過去考題就曾出現不當內容。

國教盟家長部主任鍾君偉透露，事件曝光後家長群組憤慨不已。國教盟提出4大訴求，包括立即公開調查報告及懲處結果，檢討師培制度並建立性教育專業認證，納入家長參與課程設計，以及建置青少年性健康資源平台。

謝志偉昨公開致歉，並表示學校已啟動調查程序，為確保公正性，調查委員將全數外聘，視結果召開考核會或教評會審；網路輿情包括教師向學生告白等情事，也將納入調查範圍。

謝說，翁姓教師調查期間請假，避免與學生接觸，後續將全面檢討命題審核機制，避免類似情況再發生。

金門縣教育處長孫麗琪說，已啟動調查程序，將依規定追究校長、行政人員及教師責任；審題機制會請學校開考核會究責。

性平 考卷 金城國中

延伸閱讀

影／考題藏不雅字眼！金城國中爭議延燒 校長致歉承諾公正調查

金城國中考題爭議…師是「教育世家」雙親受打擊 親友嘆：他社會歷練不足

金城國中考題藏不雅詞彙…出題師曾在清大金門社大任教 網站資訊被下架

金城國中考題惹議 出題教師請假避風頭…家長透露「之前就反應過」

相關新聞

高雄街頭現150公分鱷魚 網友驚呼：這裡是亞馬遜嗎？

1隻長約1.5公尺的鱷魚今天清晨出現在仁武區大智路與澄觀路口，嚇壞目擊民眾。高雄市農業局說，已將鱷魚捕捉，初步研判是寵物...

影／扯！仁武欣高配氣加壓站傳瓦斯洩漏 高市環保局：已控制　

高雄市今早傳出瓦斯外洩事故，臭味瀰漫多個行政區，追查發現仁武鳳仁路欣高瓦斯配氣加壓站故障，導致瓦斯異味洩漏，欣高公司緊急...

澄清湖砍高球場森林做滯洪池 環團批草率

高雄市政府收回占地60公頃澄清湖高爾夫球場用地開發，風波不斷，環團昨指控，水利局1周前開挖球場東南側3公頃森林做滯洪池，...

影／2025澎湖國際海上花火節 海上超跑遊艇奔澎湖…不同角度賞煙花

2025年澎湖國際海上花火節，5月5日至7月29日登場，國內遊艇業者抓住旅遊商機，趁花火節在澎湖推出飆速航線、套裝航線以...

南橫桃源國中位處土石流潛勢區 陳其邁：評估應遷校

高雄南橫山區桃源國中校地小、沒有操場，議員高忠德總質詢爭取公有地設置操場。市長陳其邁說，南橫公路勤和路段常因豪雨中斷交通...

30戶配合就差你？高雄推動下水道接管 後巷違建成絆腳石

高雄市推動污水下水道建設進入強制接管階段，但老舊市區因歷年違建、後巷髒亂，施工困難重重。水利局鎖定苓雅區廣東二路2巷及2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。