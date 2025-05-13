高雄大寮、美濃傳寒害 稻作空包彈 收成恐減半

高雄市一期稻作進入收割期，大寮、美濃等主產區傳出災情，稻穗未結實、收成大減，農民直言「空包彈」嚴重，產量幾近腰斬。立委邱議瑩昨到大寮區會勘，強調稻米不只是農產品，更是糧食安全根本，政府責無旁貸。

高雄市農業局長姚志旺說，已會同農改場與農友聯繫，掌握各區狀況。政府已推動水稻收入保險，正進行產量採樣與評估，作為理賠依據，若達災損啟動門檻，將依規定辦理救助，也呼籲農民每年在受理期間主動投保，以保障自身權益。

高雄市大寮、美濃地區稻作種植面積共約2700公頃，年產量超過2.1萬公噸。農民反映，今年4月氣候異常，溫差劇烈，授粉失敗，稻穗雖筆直站立，卻是空殼，一摸就碎。部分田區出現倒伏，收成雪上加霜。

大寮區中庄里長曾承豐指出，4月13日寒流是災情主因，大量稻穗變空包彈。以往一分地可收1500斤稻穀，今年卻只剩700至800斤，收成幾乎對半。即使有農業保險，每公頃僅理賠2萬元，難彌補實際損失。

「稻子看起來漂亮，割下來才知道沒有重量」，大寮農民陳金芝說，今年種17甲稻田，成本200萬元，預估損失約百萬元，「田間日夜操勞，卻嚴重虧損，很痛心。」

邱議瑩說，她要求相關單位啟動災損查報，加快補助機制，氣候變遷衝擊日益嚴峻，農政單位應超前部署，強化農業風險管理。