澄清湖砍高球場森林做滯洪池 環團批草率

高雄市政府收回占地60公頃澄清湖高爾夫球場用地開發，風波不斷，環團昨指控，水利局1周前開挖球場東南側3公頃森林做滯洪池，造成黃土裸露破壞水土保持，大雨來泥水流入澄清湖，恐重創自來水源保護區，批選址草率。水利局強調，此次開挖面積0.9公頃，滯洪池施作符合專業且合法。

森林城市協會理事長莊傑任說，森林具涵養、淨化水質，是最天然的滯洪屏障，高爾夫球場淺草皮區與水坑可設置，不需動到既有森林，在水坑增設水閘門，增加複層森林自然植被，就能減少洪峰逕流量，質問「市府承諾要給市民大公園，卻反而摧毀生態與森林植被？」

莊傑任說，茂密自然植被全被挖除，變黃土一片，大雨中甚至成為泥漿水，現已毀掉施工範圍內半數的森林植被，剩下一半還有待搶救，市府當初打著水源保育大旗收回高爾夫球場，卻把有助水源區「山坡地水土保持」的森林與植被大砍特砍。

水利局長蔡長展回應，澄清湖高爾夫球場位在易淹水的三民區、鳥松區及鳳山區最高處，且是山坡地，周邊包含坡地總面積近80公頃，根據近年降雨量推估，該區域至少要有3.7萬噸滯洪量，才選在球場低窪處施作。

環團提及可在球場淺草皮及水池施作，蔡長展駁斥，淺草皮地勢較高，水池是灌溉用，無法做為球場滯洪沉沙池，此次開挖面積0.9公頃，非3公頃。

水利局表示，球場坡地在豪雨時出現坡面逕流集中、下游排水壓力劇增等問題，依水土保持法需設滯洪沉砂池，球場業者經營數十年來未實施有效水土保持，威脅下游居民生命財產安全。

水利局表示，今年5月汛期來臨，緊急在場區內地勢最低10號蓄水池及周邊練習場進場施工，落實場區出流管制。這次施作採最小面積並保留喬木及大型樹木，去年山陀兒、凱米颱風吹襲倒塌枯木雜枝一併清理，完工後覆蓋植被，讓滯洪池符合生態環境。