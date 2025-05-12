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屏東小黃公車再優化 增部分站點、提供安全座椅預約

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東小黃公車更貼近民眾需求，即起調整屏東市區及屏北區等16條路線時刻及站點，也增加安全座椅預約服務，滿足民眾攜帶幼兒出行需求。圖／屏東縣府交旅處提供
屏東小黃公車更貼近民眾需求，即起調整屏東市區及屏北區等16條路線時刻及站點，也增加安全座椅預約服務，滿足民眾攜帶幼兒出行需求。圖／屏東縣府交旅處提供

屏東小黃公車更貼近民眾需求，即起調整屏東市區及屏北區等16條路線時刻及站點，包含增加屏東西市場佑青醫院、屏東崇蘭廣興宮等站點，部分站點則調整為預約制，也增加安全座椅預約服務，滿足民眾攜帶幼兒出行需求。

屏東縣府交旅處指出，小黃公車從2018年起營運至今服務30萬人次，此次對既有路線滾動調整，除增加民眾反映需求站點外，增加市區701B信福轉運線及701D幸仁轉運線固定班次，滿足民眾就醫、參與社區活動需求。

交旅處表示，小黃公車即起提供安全座椅預約服務，民眾若需使用，請在5個工作天前向營運業者預約。小黃公車可於周一至周五上班時間（8點到12點、13點到18點），撥打電話08-8218166分機2或使用line官方帳號搜尋@jcha8218166向捷乘交通有限公司預約。

其他班次會依照站牌時刻表的時間到各站點，因每班次運能有限且部分站點較熱門，如擔心搭不到車，也歡迎提前預約。

各路線詳細資訊、時刻表及預約方式說明可至交通旅遊處官網－便民服務－偏鄉公共運輸服務或捷乘交通有限公司官網https://www.jcha.com.tw/查詢。

偏鄉 公車 屏東縣

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