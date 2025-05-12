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颱風後高雄大林蒲房子漏水多 議員：八成居民盼快遷村

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市議員鄭光峰說，很多大林蒲居民關心何時可啟動遷村，希望協議價購可以快點進行。記者徐白櫻／翻攝
高市議員鄭光峰說，很多大林蒲居民關心何時可啟動遷村，希望協議價購可以快點進行。記者徐白櫻／翻攝

高雄大林蒲遷村案召開五次說明會，尚未啟動實質遷村。議員鄭光峰今在總質詢關心環評進度，並表示，很多老房子去年颱風過後漏水嚴重，遷村有迫切性，希望市府加快相關程序。市長陳其邁表示，全案涉及中央環評作業程序，可操之在市府部分，會盡量壓縮時程，將製作文宣向居民詳細說明。

大林蒲遷村後，原址將納入新材料產業循環園區，展開環評等報編作業程序。議員鄭光峰說，大林蒲約高達八成居民同意遷村，山陀兒颱風後，不少房子漏水，大家都關心到底何時可啟動遷村。

環保局長張瑞琿說明，園區二階環評上個月進行範疇界定，今年10月可望送環境部，接下來現場會勘，明年1月會把評估書送至環境部審查，初審小組會議通過後才送大會，時間至少需要4至6個月。

鄭光峰說，依據時程看來，環評約明年7月才能定案，居民希望協議價購快進行，急著要登記，希望環評再加快速度，下階段先協議價購，讓土地先作業。

市長陳其邁回應，理論上環評通過再進行都市計畫變更，之後才啟動協議價購或徵收等程序，市府會同步拉齊，遷村預定地會加速都市計畫變更作業，協議價購或遷村方案調查也繼續往前走。等環評通過、內政部都委會核定，遷村也可以開始啟動，學校醫院等公共建設，待都市計畫變更核定會立刻發包施工。

陳其邁強調，可操之在市府部分，會盡量壓縮時程，將要求都發局製作文宣詳細說明流程，普發給大林蒲居民了解。

大林蒲遷村 漏水 議員 陳其邁

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