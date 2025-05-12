屏東佳冬端午立瓜活動 500名額報名秒殺

屏東縣佳冬鄉端午趣味立瓜活動今天開放報名，500個名額在1分半內全數秒殺。佳冬鄉公所表示，活動5月31日端午節在石光見廣惠宮三山國王廟前舉行，今年西瓜排列將更壯觀。

推廣西瓜產業文化，佳冬鄉農會主辦「蛇來佳冬立瓜趣888發發發慶端午」端午立西瓜祈福活動，今天上午10時開放報名後，500個名額迅速額滿。

「秒殺！」佳冬鄉公所機要秘書張孟偉告訴中央社記者，活動報名較去年更為熱烈，去年400個名額，30幾分鐘才額滿；今年新增100個名額，短短1分27秒就額滿。活動規定至少3人為1組，預估將有約2500人參加。

張孟偉說，今年採取不同陳列方式，將從廣惠宮前沿中山路擺放至玉光街口，集中在一條路上，較去年T字型分3區展示來得壯觀。今年西瓜寶寶主題，除了為西瓜裝上眼睛，外型俏皮可愛以外，更凸顯佳冬西瓜原鄉特色，以「寶寶」代表佳冬孕育的瓜苗。

佳冬鄉農會表示，今年預計立880顆瓜，希望大家端午都可以「發發發」。5月31日端午節活動當天包含早上9時至10時30分西瓜大胃王比賽、9時至下午2時在地特色小農展售市集，並在正中午準時立瓜祈福。

依屏東縣政府資訊，佳冬鄉稱為西瓜原鄉，石光見以嫁接西瓜苗技術聞名，產量全台第一，農民大多以南瓜嫁接西瓜，也有以苦瓜嫁接西瓜，當地雖少見西瓜田，但在石光見到處可見嫁接西瓜苗圃。