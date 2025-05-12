快訊

才傳登記結婚 李唯楓拋震撼彈！掰了3年女友

民進黨團指憲訴法「不到1秒」宣示修正通過 黃國昌稱上千案都如此

屏東佳冬端午立瓜活動 500名額報名秒殺

中央社／ 屏東縣12日電

屏東縣佳冬鄉端午趣味立瓜活動今天開放報名，500個名額在1分半內全數秒殺。佳冬鄉公所表示，活動5月31日端午節在石光見廣惠宮三山國王廟前舉行，今年西瓜排列將更壯觀。

推廣西瓜產業文化，佳冬鄉農會主辦「蛇來佳冬立瓜趣888發發發慶端午」端午立西瓜祈福活動，今天上午10時開放報名後，500個名額迅速額滿。

「秒殺！」佳冬鄉公所機要秘書張孟偉告訴中央社記者，活動報名較去年更為熱烈，去年400個名額，30幾分鐘才額滿；今年新增100個名額，短短1分27秒就額滿。活動規定至少3人為1組，預估將有約2500人參加。

張孟偉說，今年採取不同陳列方式，將從廣惠宮前沿中山路擺放至玉光街口，集中在一條路上，較去年T字型分3區展示來得壯觀。今年西瓜寶寶主題，除了為西瓜裝上眼睛，外型俏皮可愛以外，更凸顯佳冬西瓜原鄉特色，以「寶寶」代表佳冬孕育的瓜苗。

佳冬鄉農會表示，今年預計立880顆瓜，希望大家端午都可以「發發發」。5月31日端午節活動當天包含早上9時至10時30分西瓜大胃王比賽、9時至下午2時在地特色小農展售市集，並在正中午準時立瓜祈福。

屏東縣政府資訊，佳冬鄉稱為西瓜原鄉，石光見以嫁接西瓜苗技術聞名，產量全台第一，農民大多以南瓜嫁接西瓜，也有以苦瓜嫁接西瓜，當地雖少見西瓜田，但在石光見到處可見嫁接西瓜苗圃。

屏東縣政府 端午節 西瓜

延伸閱讀

花蓮87歲翁騎機車逾200公里 屏東買豬腳回程自摔

物產館母親節推花卉展 周春米：每月辦餐桌料理、市集

「阿猴我的家」素人演員登台 紙風車屏東戲劇人才培訓

影／火流星劃過夜空長達5秒 屏東星空大使驚奇：許願綽綽有餘了

相關新聞

屏東小黃公車再優化 增部分站點、提供安全座椅預約

屏東小黃公車更貼近民眾需求，即起調整屏東市區及屏北區等16條路線時刻及站點，包含增加屏東西市場佑青醫院、屏東崇蘭廣興宮等...

颱風後高雄大林蒲房子漏水多 議員：八成居民盼快遷村

高雄大林蒲遷村案召開五次說明會，尚未啟動實質遷村。議員鄭光峰今在總質詢關心環評進度，並表示，很多老房子去年颱風過後漏水嚴...

連2起酒駕撞死人...高警動員361人 今晚連3天「大執法」

高市3天內連發生兩起酒駕撞死人案，10日凌晨發生鄭姓工地主任酒駕，造成李姓高職生死亡另有1人重傷、3人輕傷慘劇，今天凌晨...

澎湖東吉民生垃圾半年未清 府會考察縣長允諾解決

澎湖東吉嶼島上民生垃圾已達半年未清運，堆置在島上岸邊一角，今天澎湖縣議會與縣長陳光復考察南方四島，居民舉著「美麗東吉垃圾...

3C使用年齡層逐年下降 高雄首推小學視覺內聚不足大調查

高市衛生局今攜手凱旋醫院及眼科與視光學領域專家學者，展開全國首度針對國小學童「視覺內聚不足」大規模系統性調查，初步結果顯...

原北高長青中心用地變商場招商 地方不滿功能變少

高雄市曾子路、華夏路口早年規畫北高雄長青中心多次流標後改變方向，1400坪市有地近日簽約，轉型商場及活動中心。議員李玫娟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。